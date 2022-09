Paní senátorko, stále Vás baví být v politice?

Mgr. Miluše Horská, senátorka za obvod 43, Pardubicko, Přeloučsko, Chlumecko | Foto: Zadavatel.

Vím, že lidé o politice nemají nijak valné mínění. Rozumím i jejich rozhořčení, když třeba čtou o různých kauzách. Vnímám také to, že řadě z nich se teď nedaří dobře. Ale víte, já celý svůj život pomáhám, jsem aktivní v neziskovém sektoru, a co nedokážu, je být lhostejná, a to hlavně tehdy, když se děje nějaké příkoří. A pokud chcete věci měnit k lepšímu, tak to často nejde jinak než kandidovat. Proto jsem do politiky vstoupila a je pro mě velkým závazkem prosazovat v ní zájmy Pardubicka, Přeloučska a Chlumecka, podporovat rozumné zákony a připravovat jejich úpravy. V tom vidím velký smysl.

Mgr. Miluše Horská, senátorka za obvod 43, Pardubicko, Přeloučsko, ChlumeckoZdroj: Zadavatel

Proč na to jdete právě přes Senát?

Senát se osvědčil jako instituce, která napravuje zákony, které jsou často šity horkou jehlou. Je i vhodným prostředím pro diskuze nad zákony novými. Proto je také často Sněmovně vracíme, protože tam prostě jsou chyby. Mně při studiu zákonů moc pomáhá to, že jsem v kontaktu s lidmi v mém regionu, že od nich sbírám zkušenosti a podněty a ty pak promítám i do vytváření tlaku na to, aby se dané zákony změnily. Čerpám ale i ze své pozice ředitelky Základní a Praktické školy Svítání. To se týká hlavně zákonů z oblasti školství, sociální politiky a zdravotnictví. Kdyby nebylo Senátu, tak by se řada chyb neodkryla a v praxi by to nefungovalo.

Zdroj: Zadavatel.

Co se Vám v politice povedlo, co naopak nikoli?

Úspěchem je, že v Senátu vznikl Výbor pro sociální politiku, který projednává zákony a dosud neřešená témata, pořádá různé kulaté stoly a odborná setkání nad aktuálními zákony. Za úspěch považuji transformaci péče o děti do tří let a zrušení kojeneckých ústavů. Daří se též reforma psychiatrické péče a jsem ráda, že jsou to instituce v našem kraji, především Dětské centrum Veská v Pardubicích a také centrum Péče o duševní zdraví v Polabinách, které ukazují, jak by se tyto reformy měly dělat. Ještě musíme zmodernizovat náš systém sociálních služeb a hospicové a domácí péče. Mám tedy ještě rozdělanou práci. Hodně nás toho také čeká v oblasti financování sociálních služeb. Dále musíme více klást důraz na péči o seniory a lidi s hendikepem v domácím prostředí. Chci i zákon o koordinované rehabilitaci, díky které bychom dostávali zpět do společnosti a na pracovní trh třeba lidi po úrazu.

Zdroj: Zadavatel

A s jakými prioritami jdete do nadcházejících voleb?

Jednak chci dále prosazovat to, co jsem uvedla výše. Zastávám názor, že silnější mají pomáhat slabším. A já chci pomáhat a podporovat hlavně spoluobčany v mém regionu. Chci, aby mladé rodiny mohly dobře fungovat, aby byla místa ve školkách a školách pro jejich děti, aby tyto děti ve školách skutečně připravovaly na život a trvale získaly chuť se vzdělávat. Je třeba ochraňovat rodiče samoživitele, seniory a osoby se zdravotním postižením. Při řešení problémů často cítím předsudky a bariéry, které pomáhám odstraňovat. Žijeme tu společně a záleží mi na tom, aby můj volební obvod byl dobrým místem pro život, aby zde moje vnučky rády chodily do školy a abychom se i dokázali důstojně postarat o ty, kteří to potřebují.

Zdroj: Zadavatel

Již jste zmínila, že je pro Vás práce ve Vašem volebním obvodu zdrojem inspirací. Co region naopak získává díky Vaší práci v politice?

Jsem velmi silně napojena na občanský sektor a aktivní lidi. Seznamuji je s novou legislativou, zvu je na odborné akce do Senátu, když diskutujeme nad novými zákony. Jsem v kontaktu se starostkami a starosty, snažím se řešit jejich problémy. Pokud mohu, tak jim otevřu dveře k ministrům a úřadům a třeba se i „poperu“ za vyřešení jejich problémů. Děti a seniory vždy ráda vítám v Senátu, do regionu zvu významné hosty. Naslouchám občanům a hledám řešení jejich potíží ve své kanceláři a při návštěvách měst a obcí. Mám nejhezčí volební obvod, práce pro jeho lidi je pro mě velkým závazkem a také ctí.

Mgr. Miluše Horská, senátorka za obvod 43,

Pardubicko, Přeloučsko, Chlumecko



https://milusehorska.com/