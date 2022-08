Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, se strategickým umístěním na ulici Strážovská (přímo naproti nemocnice), poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu tři pobytové sociální služby - Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu.

Spokojený senior v Centru služeb pro seniory v Kyjově | Foto: Centrum služeb pro seniory Kyjov/archiv

O zařízení hodně vypovídá jeho motto: „Pomoc a láska, to je naše cesta“, od něhož se odvíjí každodenní činnosti všech zaměstnanců. Sehraný tým, pod vedením paní ředitelky Zdroj: Centrum služeb pro seniory Kyjov/archivPhDr. Ladislavy Brančíkové, vytváří obyvatelům zařízení příjemné domácí prostředí, s velkým respektem k životnímu stylu a zvyklostem a s důrazem na zachování důstojnosti a individuality každého jedince.

Zařízení disponuje certifikátem kvality poskytovaných služeb „Vážka“, certifikátem „Pracoviště pracující s prvky bazální stimulace“ a nově též certifikátem „Pracoviště proškolené v paliativní péči“. Na všechny získané a opakovaně obhájené certifikáty jsou všichni právem hrdi, neboť dokazují zvyšující se kvalitu práce, přístupu a chápání pečující profese a s tím související prestiž zařízení.

Fakt, že se zde uživatelům dobře žije, je zjevný již od prvního vstupu do zařízení. Spokojené a usměvavé seniory potkáte na každém kroku. Dle jejich slov i neverbálního projevu jim tady „doma“ nic nechybí. Počínaje širokou škálou pomoci a podpory při základních denních činnostech, přes velmi ceněnou nadhodnotu ve formě absolutní empatie ze strany pečujícího personálu a nabízenými aktivitami nejrůznějšího charakteru konče. Zkrátka, každý si najde to své, co má rád, co chce, co potřebuje.

Veřejnost se o tom může přesvědčit na vlastní oči, a to konkrétně například ve čtvrtek 8. 9. 2022, kdy zde od 13 do 18 hodin proběhne Den otevřených dveří s Mistříňankou, spojený s oslavou Dne seniorů. Na programu dne bude kromě možnosti komentovaných prohlídek také prezentace místních vinařství a v neposlední řadě třešnička na dortu - koncert Mistříňanky, která má mezi zdejšími uživateli spoustu fanoušků.

Zdroj: Centrum služeb pro seniory Kyjov/archiv