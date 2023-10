Cara Plasma, jedna z největších sítí odběrových center krevní plasmy v ČR slaví 10 let.

Jedna z největších sítí plasmaferetických center v České republice slaví 10 let. Prvního dárce krevní plasmy přijali v Cara Plasma 11. září 2013 na pobočce v Praze. Výročí nezůstalo bez povšimnutí a vedle limitované edice vína pro každého dárce, naservírovala Cara Plasma veřejnosti kampaň, do které zapojila dárce z vlastních řad.

Cílem společnosti Cara Plasma je skrze darovanou plasmu pomáhat pacientům se závažným onemocněním krve nebo imunitního systému a umožnit jim vést kvalitní a pokud možno nezávislý život. Dárcovství krevní plasmy zůstává, i přes pokročilý vývoj v oblasti medicíny a léků, stále jedinou možností, jak plasmu komplexně získávat a dále využívat. “Naši dárci mají díky pravidelným odběrům přehled o svém zdraví, mohou čerpat spoustu odměn, které jim nabízíme a v neposlední řadě je může hřát dobrý pocit z pomoci těm, kteří plasmu potřebují,” říká jednatel Cara Plasma, Roman Jakoubek.

Darování krve je ve společnosti běžným tématem, dárcovství krevní plasmy je ale pro řadu lidí stále velkou neznámou. Soukromá plasmaferetická centra v České republice navíc čelí četné kritice ze strany lidí, kteří zpochybňují její využití. Darování plasmy v soukromých centrech je třeba vnímat rovnocenně s dárcovstvím plasmy v nemocnicích. Osud části plasmy odebrané v nemocnicích, je stejný, jako osud plasmy odebrané v soukromých centrech.

Kampaň s dárci z vlastních řad

Cílem kampaně k 10 letům Cara Plasma bylo oslovit veřejnost. Lidé mohou potkat hrdiny Cara Plasma na ulicích ve vybraných městech po celé republice. Místo herců byli použiti dárci, kteří pravidelně navštěvují Cara Plasmu a tím se do kampaně podařilo dostat reálné emoce a výpovědi.

Dárcům chybí společenské uznání

Dárcovství krve a jejích složek (např. plasmy) je dobrovolná činnost, která má celospolečenský význam. Krev nebo její složky odběrem získané se používají v řadě lékařských oborů a současná moderní medicína se bez nich neobejde. Bylo by dobré zvýšit v populaci povědomí o důležitosti dárcovství krve i plasmy a společenské uznání dárců.

Cara Plasma má v České republice 14 moderních odběrových center. V budoucnu je v plánu rozvíjet pobočky, školit personál a nadále poskytovat služby na co nejvyšší úrovni. “Mám velmi dobrý pocit z toho, kam se společnost za posledních 10 let posunula. Stále dbáme na to, abychom byli rodinnou firmou se vstřícným zázemím,” dodává jednatel Cara Plasma, Roman Jakoubek.