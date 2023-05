Českotřebovská firma Drumel a Co. s.r.o., jejímž majitelem je pan Bohumír Nejedlý, působí na trhu již od roku 1997, kdy začala svoji činnost rozvíjet ve značně skromných podmínkách se třemi zaměstnanci.

Základní myšlenkou bylo uplatnit se v oblasti kovovýroby a obrábění kovů, a to v zakázkové výrobě jednotlivých kusů až po série do 500 kusů. Toto se ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí pro danou dobu.

První zásadní zlom v rozvoji firmy nastal navázáním spolupráce s firmou SOR Libchavy, pro kterou začala vyrábět některé komponenty. Tato spolupráce se velice intenzivně rozvíjí doposud. Další stupeň rozvoje zaznamenala firma Drumel a Co. s.r.o. zahájením velmi dobré spolupráce s firmou ŽOS, a.s. Česká Třebová, pro kterou vyrábí komponenty pro opravy kolejových vozidel a zajišťuje kompletní servis pro chod firmy z pohledu údržby strojů a zařízení jakož i areálu firmy. Třetím zlomem ve vývoji firmy byl počátek roku 2001, kdy naše firma odkoupila část v konkurzu zanikající firmy. Tímto okamžikem se zcela radikálně změnila celá struktura firmy a značně se rozšířil výrobní program. Aktuálně nabízí společnost Drumel a Co. s.r.o. nové možnosti zaměstnání svářečům, obsluze a programátorům CNC fréz a soustruhů a ohraňovacích lisů.

Zavedená společnost s dobrým renomé nyní nabírá nové zaměstnance do několika pracovních pozic. Zájemci o práci svářeče, obsluhy a programátora CNC fréz a soustruhů a obsluhy ohraňovacího lisu získají zázemí stabilní rodinné společnosti v příjemném prostředí, motivující finanční ohodnocení, stravné zdarma, penzijní připojištění, zdravotní volno 5 dnů na kalendářní rok, náborový příspěvek a zvýhodněnou pracovní dobu 7,5 hodiny denně.

Předkládáme našim zákazníkům výrobně-technologický informační servis, nabízíme spolupráci ve využití našich služeb a zveme Vás k návštěvě naší firmy. Seznámíme Vás s výrobní technologií a poradíme Vám s řešením Vašich výrobních požadavků. Mezi naše technologie patří především dělení materiálu a broušení, elektrochemické čištění, klempířské a zámečnické práce, lepení, lisování, obrábění a svařování kovů.

Nedílnou součástí naší firmy je nákladní a autobusová doprava a autoškola.

Naše Autoškola Drumel Vás připraví na úspěšné zvládnutí zkoušky. Přesvědčila se o tom řada našich absolventů. V rámci kurzu autoškoly se snažíme přizpůsobit studium požadavkům klientů. Vedle příjemného prostředí nové učebny nabízí autoškola také možnost individuálního studijního plánu, novou učebnu pro 20 žáků, zapůjčení studijních materiálů zdarma, audio a video techniku, vstřícný přístup a možnost plateb na splátky. Autoškola Drumel dále nabízí i možnost absolvování kondičních jízd podle Vašich potřeb.

