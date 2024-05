Vyřídit snadno vše, co se týká energií, ze svého mobilu nebo tabletu online je v posledních letech pro zákazníky E.ON čím dál větší samozřejmost. Online nástroje v současnosti využívá více než 65 % klientů společnosti. I přes jasný trend používání digitální obsluhy existují momenty, kdy klienti preferují osobní kontakt, což dokazují i data obsluhy na zákaznické lince a v poradenských centrech. Společnost má dvě velká poradenská centra v Českých Budějovicích a v Brně a dalších 26 poboček po celém Česku. Vloni začal E.ON s jejich vylepšováním. Už 30. května pak slavnostně otevírá zcela modernizovanou pobočku i v Ostravě, kterou zákazníci nově najdou v nákupním centru Nová Karolina. Návštěvníci se mohou v tento den od 12 do 17 hodin těšit na zábavný program pro celou rodinu.

Foto: E.ON Česká republika, s. r. o.

Podle Rudolfa Uzlíka, vedoucího akvizičních procesů společnosti E.ON Energie, existují i v dnešní době, která přináší díky online nástrojům spoustu možností, okamžiky, kdy je osobní kontakt se zákazníkem neocenitelný. „Klienti dlouhodobě oceňují širokou síť míst, kde nás mohou kontaktovat a také prozákaznický přístup, který zde nacházejí. Vždy je však co zlepšovat, a proto jsme se vloni rozhodli postupně výrazně modernizovat naše pobočky po stránce estetiky a funkčnosti. Nyní jsme vylepšili i naši pobočku v Ostravě, kterou jsme přesunuli na dostupnější místo v obchodním centru Nová Karolina Park. Zákazníkům zde nabídneme ještě větší komfort a lepší servis. Navíc jsme zvolili lokalitu, která je certifikována jako udržitelná budova, což zapadá do firemní kultury naší společnosti,“ přibližuje Rudolf Uzlík, vedoucí akvizičních procesů společnosti E.ON Energie.

Zdroj: E.ON Česká republika, s. r. o.

Návštěvníky čeká bohatý program

E.ON novou ostravskou pobočku slavnostně otevře 30. května speciálním eventem pro veřejnost. Od 12 do 17 hodin si mohou zákazníci i s celou rodinou užít přímo v Nové Karolině zábavné odpoledne plné různých aktivit. Děti mohou vybít energii ve skákacím hradě, ale i využít malování na obličej. Příchozím své pohybové umění předvedou parkouristé se svou show a na zájemce čeká řada přednášek o energetice, vytápění nebo fotovoltaických řešeních.

Návštěvníci si pak mohou odpočinout v malé kavárně E.ONu, kde mohou načerpat energii ve formě kávy a něčeho sladkého zdarma. Prohlédnout si mohou i dva elektrické vozy KIA a zároveň se dozví i více informací o elektromobilitě. Všechny, kdo do nové ostravské pobočky E.ONu ve čtvrtek 30. května dorazí, čeká i soutěž o atraktivní cenu. Jeden šťastlivec si domů odnese poukaz na vyhlídkový let horkovzdušným balonem.

Klienti mají vše pod jednou střechou

Nová pobočka je prostornější, dopravně lépe dostupná a pod jednou střechou nabídne zákazníkům vše, co E.ON nabízí. Lidé zde mohou vyřešit své požadavky týkající se jejich dodávek elektrické energie a plynu. Rádi zde přivítáme i nové zákazníky, kterým pomůžeme převést jejich odběrná místa k E.ONu. Na pobočce jsou k dispozici i odborníci, jež klientům poradí i s energetickými řešeními pro jejich domácnost jako jsou fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla nebo dobíjecí wallboxy pro elektromobily. Jejich modely pak zákazníci uvidí naživo přímo i na ostravské pobočce.

Pobočka E.ONu v nákupním centru Nová Karolina, stejně jako už dříve modernizované pobočky ve Zlíně nebo Frýdku-Místku, má nový interiér, je vybavena novými technologiemi a interaktivními prvky. „Ty nejenže zpříjemní klientům čekání na vyřízení jejich požadavku, ale také jim představí, a případně je i jednoduše naučí pracovat s digitálními nástroji, které jim nabízíme. Na pobočce si je pak zákazníci mohou vyzkoušet i s podporou obchodních zástupců, například na jednoduše ovládaných tabletech,“ dodává Rudolf Uzlík.

Pobočka nabízí i prostor pro setkávání nebo přednášky

V Nové Karolině, stejně jako na jiných pobočkách E.ONu, je kladen ještě větší důraz na soukromí klientů při vyřizování jejich požadavků. A když zákazníci dorazí i s dětmi, bude postaráno i o ně. K dispozici jim je herní zóna s interaktivními prvky, které je zasvětí do tajů energetiky. Ostravská pobočka má také nově unifikovaný vzhled jako ostatní po celé republice. „Zákazník, který se třeba ze Znojma přestěhuje do Ostravy, se bude cítit vždy stejně komfortně jako na místě, které už zná,“ říká Rudolf Uzlík. Zároveň dodává, že místa mohou sloužit i pro setkávání. „Důkazem toho je i ostravská pobočka. Její prostor lze uzpůsobit na různé akce pro zákazníky, ať už to jsou workshopy nebo přednášky,“ uzavírá Rudolf Uzlík.