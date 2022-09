Společnost Fontea dodává na trh více než 130 nápojů

Komerční sdělení

Když byl Marek Pícha malý kluk a chodil do veselské deštěnkárny, netušil, že bude na stejném místě jen o několik let později zaměstnán. Dnes ve společnosti Fontea, která je jedním z největších výrobců nealkoholických nápojů v České republice, pracuje již 16 let.

Foto: FONTEA a.s.