Patří mezi největší výrobce válcovaných plechů v Evropské unii, její historie sahá do první poloviny 19. století. Řeč je o společnosti GO Steel a.s.Frýdek-Místek. Při její návštěvě jsme se mohli seznámit nejen s historií firmy, ale také sortimentem, který dnes vyrábí a vyváží do celého světa.

GO Steel a.s. | Foto: Radim Šlezingr

JAK TO VŠE ZAČALO?

Počátek firmy je spjat se vznikem huti založené v roce 1833 v blízkosti obce Lískovec poblíž Frýdku-Místku. Tehdy byla nazvaná po svém zakladateli arcivévodovi Karlu Ludvíkovi Habsburském „Karlova huť“ a zaměstnávala okolo padesáti lidí. Závod byl určen pro zkujňování surového železa.

Významným datem v historii firmy byl také rok 1864, kdy byla dokončena válcovna a v ní vyválcován první plech. Za dobu své existence změnila válcovna několikrát svou podobu i jméno.

Právě starší generace si ji dodnes pamatují pod zažitým názvem Válcovny plechu Frýdek-Místek, který používala od roku 1956. V šedesátých letech došlo ve vývoji společnosti k význačné změně, kdy byla uvedena do provozu studená válcovna. O několik desítek let později (v roce 1991) byl tento státem vlastněný podnik přetransformován na akciovou společnost.

Na další vývoj podniku měla vliv privatizace společnosti ukončena v roce 1998. Tehdy se majoritním vlastníkem akcií stala Nová huť, a.s. Ostrava, od roku 2005 pod názvem Mittal Steel Ostrava a.s. V roce 2008 se opět změnil název válcovny na ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. a v roce 2016 se odštěpil tento závod od ArcelorMittal Ostrava a.s., kdy byl převeden do nástupnické společnosti GO Steel Frýdek Místek a.s., jejímž jediným akcionářem byl ArcelorMittal S.A. Lucemburk. Od roku 2017 se společnost GO Steel Frýdek Místek a.s. stává součástí kapitálové skupiny Stalprodukt S.A.

CO DNES FIRMA VYRÁBÍ?

Firma už v začátcích své historie začala vyrábět takzvané ploché výrobky a stále více se soustředila na válcování plechů. V počátcích své existence, kdy převládala výroba například os a hřebíků, se plochých výrobků vyrábělo málo, proto byly pro továrnu novou příležitostí. Co si můžeme představit pod pojmem plochý výrobek? Je to plech válcovaný ve svitcích nebo pásech. Společnost GO Steel kupuje svitky plechu válcovaného za tepla – například o tloušťce 3 milimetry – a pak z něj vyrábí pás, který je pro transformátorovou ocel tlustý jen třeba 0,3 milimetru. Firma má ve svém výrobním programu výrobu plechů například o tloušťce 0,35, 0,30, 0,27 a 0,23 milimetru. Válcované výrobky se dělí na ploché a dlouhé – dlouhé jsou například tyče do betonu nebo kulatina.

„Ploché výrobky jsou náš dnešní produkt, tedy ještě z doby, kdy jsme byli Válcovny plechu Frýdek-Místek. Od roku 1956, kdy se postavila studená válcovna, jsme začali válcovat plechy i za studena. V té době, v šedesátých letech, jsme začali rozvíjet ocel pro výrobu transformátorů a motorů. Tento výrobek je dnes náš nosný produkt,“ vysvětluje ředitel společnosti GO Steel a.s. Ivo Chmelík.

Zatímco ještě v do roce 2006 válcovali ve firmě asi 20 tisíc tun elektrotechnické oceli, v současné době je produkce 50 tisíc tun za rok. Firma tak více než zdvojnásobila výrobu transformátorové oceli. To je produkt, kterým je v současné době známá na světových trzích.

ředitel Ivo ChmelíkZdroj: Radim Šlezingr

HLAVNÍ VÝROBKY

GO Steel má dva základní výrobky. Jedním je uhlíková ocel válcovaná za studena, tedy hlubokotažná ocel, ze které se vyrábí mnoho dalších výrobků. Odebírají ji zákazníci, kteří vyrábí například profily. Uveďme si to na příkladu kovové židle, která je vyrobena z vyprofilovaného a ohýbaného plechu válcovaného za studena. Proto patří mezi zákazníky válcovny odběratelé z nábytkářského průmyslu.

„To je jeden z našich výrobků, který dodáváme v okruhu asi 500 kilometrů. Náš největší zákazník je naše mateřská polská společnost Stalprodukt Bochnia, která vyrábí profily. Potom máme další zákazníky také v České republice,“ říká ředitel Ivo Chmelík.

Hlavním výrobkem firmy je v současné době elektrotechnická ocel. Ta se dělí na plechy s orientovaným zrnem a s neorientovaným zrnem. S orientovaným zrnem je takzvaná transformátorová ocel, s neorientovaným je nazývána dynamo ocel. Z první se vyrábí transformátory, segmenty generátorů, reaktory a tlumivky a podobně, z druhé motory a dynama.

Transformátorovou ocel odebírají z GO Steel zákazníci z celého světa. Mezi největší patří výrobci transformátorů, a to firmy Hitachi, Siemens a General Electric. Tito velcí globální výrobci mají pobočky na všech kontinentech. Dále patří mezi zákazníky firmy GO Steel mnoho menších odběratelů, kteří vyrábějí nejen transformátory, ale třeba také laminace – transformátorová jádra pro další potřebu výrobců transformátorů.

„V Evropské unii jsou to výrobci v Německu, ve Francii a Itálii. Mimo EU je to Turecko, ale zákazníky máme také v Maroku a dodáváme i do Mexika a USA. Dnes je největším výrobcem transformátorové oceli Čína, která vyrábí více než 50 procent celého objemu. To je také jeden z našich největších konkurentů na globálních trzích,“ vyjmenovává Ivo Chmelík.

Výrobců transformátorové oceli je podle něj na světě kolem osmnácti. Jejich počet se mění, protože v Číně vznikají pořád nové firmy. V Evropě jsou dnes dva výrobci – jedním z nich je firma Stalprodukt, do jejíž skupiny patří právě GO Steel.

KOLIK MÁ FIRMA ZAMĚSTNANCŮ?

Ve společnosti GO Steel v současné době pracuje 450 zaměstnanců, což je méně než ještě před pár desítkami let. Válcovny plechu Frýdek-Místech měly v osmdesátých letech asi 6,5 tisíce zaměstnanců. Je ale pravdou, že vyráběly více druhů výrobků. V rámci restrukturalizace od roku 2003 se počet zaměstnanců firmy snížil. Zatímco výroba příliš nepoklesla, zaměstnanost se výrazně snížila. „Začali jsme vyrábět jen produktivní sortiment a zavřeli jsme zastaralé provozy. Dnes nahrazujeme jednoduchou ruční práci automatizací a jednoúčelovými stroji, které usnadňují lidem práci,“ vysvětluje ředitel firmy.

GO Steel a.s.Zdroj: GO Steel a.s.

ZELENÁ BUDOUCNOST

Svou budoucnost vidí firma GO Steel slibně. Na základě celosvětového růstu HDP a růstu spotřeby elektrické energie očekává růst poptávky po transformátorové oceli. Hlavním segmentem, kde očekává růst, je oblast elektromobility, pro kterou bude potřeba nová infrastruktura.

Také vidí své příležitosti v oblasti nových zdrojů elektrické energie, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů. Vyrábět se budou nové generátory pro větrné a vodní elektrárny, očekává se i rozvoj infrastruktury a distribuce elektrické energie. Poptávka po transformátorové oceli je totiž řízena narůstající spotřebou elektrické energie.

Firma investuje do výroby i ekologie. Jen v letech 2008 až 2018 investovala do výroby přibližně dvě miliardy korun, a to na její zkvalitnění i navýšení výrobní kapacity. Nemůžeme opomenout investice do ekologických zařízení, díky nimž snížily válcovny svou ekologickou zátěž na minimum. Podařilo se odstranit všechny velké a střední zdroje znečišťující ovzduší oxidem uhličitým a prachovými částicemi.