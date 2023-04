V CTParku v Ostravě-Hrabové již patnáct let sídlí společnost ITT Holdings Czech Republic s.r.o. patřící do americké nadnárodní skupiny ITT. Ta vyvíjí i vyrábí produkty a řešení pro automobilový, železniční, letecký, energetický a těžební průmysl nebo zdravotnictví. Skupina ITT zaměstnává téměř 10 tisíc lidí v 35 zemích a působí ve více než 100 zemích světa.

Ostravská pobočka ITT má dvě divize: FRICTION (vyrábí brzdové destičky pro automobilový průmysl) a KONI (vyrábí tlumiče pro železniční průmysl). Společnost ITT zahájila své působení v Ostravě v roce 2008 pouze s výrobní jednotkou FRICTION a 200 zaměstnanci. Dnes destičky a tlumiče vyrábí přibližně 750 kmenových a stovka agenturních zaměstnanců v nepřetržitém provozu, dvanáctihodinových a osmihodinových směnách. Zákazníky jsou takřka všichni evropští výrobci brzdových systémů, kteří své výrobky dodávají světovým automobilkám, jako jsou Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Jaguar a další. Protože brzdy jsou v každém autě jiné, musí být jiné i typy destiček, kterých vyrábějí až 2 720 typů, z toho cca polovina je vyráběna pravidelně.

„S ohledem na ekonomickou situaci ve světě, která je složitější než v minulosti, musíme více přemýšlet nad investicemi a náklady, prostě více šetřit. Během covidu se nás dotklo výrazné omezení dopravy, nedostatek materiálů, absence zaměstnanců, a přesto jsme stále vyráběli. Nyní zůstal objem výroby obdobný jako před rokem 2021. Firma každoročně investuje, máme nové výrobní linky, letos instalujeme další, abychom práci našim zaměstnancům co nejvíce zjednodušili a zefektivnili,“ říká Hana Bobrovská, manažerka lidských zdrojů v ITT Holdings Czech Republic.

Pracuje zde 34 procent žen, dvě jsou dokonce ve vedení firmy, která si uvědomuje, že pro úspěch jsou velmi důležití lidé. Hodně se proto soustředí na komunikaci se zaměstnanci. Firemní časopis TamTam vychází čtyřikrát ročně, jeho redakční radu tvoří nadšenci z řad zaměstnanců, jednou týdně je k dispozici newsletter Novinky z Rovinky přinášející nejnovější informace, k přečtení je i na nástěnkách nebo na obrazovkách v provozu, kde běží ve smyčce. „Potřebám našich zaměstnanců se snažíme vycházet vstříc, dostupné jsou programy profesního a osobního rozvoje, rozsáhlý balíček benefitů atd. „Máme rozpracován plán nástupnictví a vytipované klíčové zaměstnance i talenty, pokud přijímáme pracovníky na nové posty, tak vždy dostanou nejprve interní nabídku ti naši. Víme, že práce v ITT je náročná, na divizi FRICTION dokonce i prašná, a špinavá. Proto každý nový zaměstnanec nejenže projde vstupním testem, ale jde se podívat do provozu, kde vidí celou výrobu. Spousta zaměstnanců u nás profesně vyrostla, začínali jako operátoři na výrobních linkách, dnes jsou šéfové jednotlivých provozů. Dokonce i nynější výrobní manažer brzdových destiček začínal jako operátor,“ pokračuje Hana Bobrovská. Šanci profesně se posunout tak dostane každý, kdo má o firemní růst zájem a chuť naučit se novým věcem. Vyplácí se i spolupráce se školami, vedení diplomových prací studentů, kteří během studia ve firmě pracují a dostávají plat, někteří pak zůstanou jako zaměstnanci.

K vyšší motivaci zaměstnanců slouží řada benefitů, kterými jsou například třináctý a čtrnáctý plat, zdravotní programy jako jsou vitamíny, dny zdraví, spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Penzijní připojištění, příspěvek na cestu do zaměstnání, jazykové kurzy i kurzy měkkých dovednosti. Nechybí akce pro rodinné příslušníky jako Family Day, Dětský den, Mikuláš, Motokáry, Vánoční večírek, bowlingový turnaj aj. Tradicí jsou i různé soutěže, dárky k narozeninám, Vánocům. Odměňováni jsou bezpříspěvkoví dárci krve, prvňáčci dostanou příspěvek na školní vybavení, dotovány jsou i letní tábory či lyžařské kurzy. Firma také s ohledem na vlastní konkurenceschopnost průběžně sleduje situaci na trhu práce a průměrná valorizace mezd na dělnických pozicích byla v roce 2022 na úrovni 20%, v roce 2023 bude minimálně 10%.

Prioritou firmy je bezpečnost s cílem snižování četnosti a závažnosti úrazů. „Kromě školení pro bezpečnou práci a každoroční Safety Day jsme zřídili Safety Ambasadory, kteří vysvětlují, proč je bezpečnost práce důležitá. Připravujeme i velkou propagační akci, v níž budou případové studie, soutěže, chceme všechny zapojit do interaktivních aktivit a podtrhnout, že ochrana zdraví a bezpečnost není jen formalita, mnohdy považovaná za nutné zlo,“ zdůrazňuje Hana Bobrovská.

V ITT se klade velký důraz i na ekologii, ochranu životního prostředí. „Výroba brzdových destiček nevoní, ale co jde od nás do ovzduší, není zdraví škodlivé. Děláme všechno pro to, aby zápach byl co nejmenší. Jednou z největších investičních akcí pro rok 2022 byl projekt zaměřený na snížení emisí pachových látek kompletní náhradou stávajícího protizápachového zařízení. Způsob snižování pachové zátěže byl vybrán rovněž na základě kladných referencí a zkušeností (např. ČOV Praha a Banská Bystrica, lisovna řepkových semen Leopoldov, apod.). Věříme, že instalací této technologie dosáhneme výsledků, které ocení zaměstnanci průmyslové zóny i obyvatelé okolních městských obvodů,“ uzavírá Hana Bobrovská.

Společnost ITT poskytuje svým zákazníkům vysoce technická řešení složitých problémů, která zajišťují jejich bezpečnost a zlepšují jejich životy. Bez lidí, které práce baví, dělají ji se zápalem, by to bylo nemyslitelné. Proto se ve svých pobočkách snaží vytvářet prostředí a podmínky, aby mohli využít všechny své schopnosti a dovednosti a vydali ze sebe to nejlepší.

ITT Holdings Czech Republic

 výrobní závod ITT v Ostravě vznikl v roce 2008

 má dva stěžejní výrobní programy KONI a FRICTION

 skupina ITT již v Ostravě investovala stovky milionů korun

 za poslední tři roky dosáhly investice přibližně 463,8 milionů korun na rozšíření a zkvalitnění výrobních kapacit a zlepšení systému odsávání

 aktuálně ostravská společnost zaměstnává 750 kmenových zaměstnanců

 v letošním roce obsazuje pozice jako např. řidič VZV, mechanik seřizovač, operátorka výroby finální operace, operátor lisu, svářeč