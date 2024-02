CHEVAK Cheb, a.s. je stabilní zaměstnavatel regionu.

Foto: CHEVAK Cheb, a.s.

V samém srdci západočeského města Cheb se nachází společnost CHEVAK Cheb, a.s., která se již dlouhá léta etabluje jako stabilní zaměstnavatel regionu. Naší snahou je zaměstnancům vytvářet neformální, takřka rodinné prostředí. Pracovní podmínky jsou pak nastaveny tak, aby byl vždy zaručen další kariérní růst. I díky tomu zaznamenáváme nízkou fluktuaci zaměstnanců, což je pro nás viditelným důkazem spokojenosti a loajality. Především v době, kdy mnohé jiné firmy bojují s vysokou mírou odchodů pracovníků, vyniká CHEVAK svou schopností si kvalitní lidi dlouhodobě udržet. Je to výsledkem pečlivě budované firemní kultury, kdy velmi klademe důraz na vzájemnou podporu, otevřenou komunikaci a zaslouženou pochvalu, která jde ruku v ruce s adekvátním ohodnocením.

Jsme si vědomi toho, že dobrou firmu dělají právě její zaměstnanci, a tak především jejich spokojenost v zaměstnání je klíčová pro trvalý úspěch celé naší společnosti. Proto také nabízíme širokou škálu benefitů a dalších možností pro osobní i profesní růst novým i stávajícím zaměstnancům. Ti mají mimo jiného možnost účastnit se pravidelných odborných školení a kurzů k dalšímu individuálnímu rozvoji, prohlubování svých znalostí a dovedností.

Nyní bychom náš pracovní tým rádi rozšířili o nové talenty, a to zejména v oblastech jako jsou provozní elektrikáři, provozní zámečníci nebo specialisté IT. Při přijímaní nových spolupracovníků klademe velký důraz na výběr správných kandidátů, kteří se do stávajícího kolektivu hodí nejen svými dovednostmi, profesními zkušenostmi, ale i svým pracovním přístupem. Noví zaměstnanci se pak mohou těšit na práci v dynamickém prostředí, kde je každý projekt vnímán jako příležitost k inovaci a zdokonalování.

Případní zájemci mohou kontaktovat paní Dominiku Divišovou na e-mail: divisova@chevak.cz

V CHEVAKU jsme si také vědomi důležitosti a významu společenské odpovědnosti, a tak se snažíme aktivně přispívat do místní komunity. Rádi podporujeme různé lokální projekty a organizace a zároveň také poskytujeme našim zaměstnancům příležitosti k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

V CHEVAKU nejde jen o práci, jde o budování další profesní kariéry a života v přátelském a pospolitém kolektivu. Nyní otevíráme dveře novým talentům, a právě třeba Vám, kteří hledáte nejen zaměstnání, ale především místo, kde se budete cítit dobře, a kde budete mít možnost realizovat své pracovní představy a sny.