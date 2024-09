Akce byla připomínkou úspěšného působení a také poděkováním všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

Prohlídky výroby byly skvělou příležitostí pro naše zaměstnance pochlubit se svým blízkým, kde pracují | Foto: Jakub Macháček

Společnost KONE je celosvětově známá svými inovativními výtahy, eskalátory i automatickými dveřmi. Ústecký výrobní závod během svého dvacetiletého působení vyprodukoval více než 1 700 000 komponentů, které byly dodány téměř do celého světa a stal se tak klíčovou součástí globálního provozu firmy.

Příležitost oslavy 20 let KONE v Ústí nad Labem přilákala nejen zaměstnance, ale také jejich rodiny, přátele a významné hosty z globálního vedení společnosti.

Pro děti bylo připraveno hned několik tvořivých dílen.Zdroj: Jakub Macháček

Oslavy nabídly bohatý program pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé zábavné aktivity, jako byl závodní lyžařský či snowboardový simulátor. Pro děti byly připraveny kreativní dílničky. Dva skákací hrady přilákaly pozornost nejmenších hostů, zatímco dospělí si mohli pořídit vzpomínkové fotografie s pozadím finské polární záře nebo panoramatem mrakodrapů, do kterých KONE hojně dodává své technologie.

Významnou částí programu byly také ukázky finských her, včetně závodu v přenášení manželek "Eukonkanto" a hodu holinkou "Saappaanheitto". Tyto aktivity přinesly hostům nejen zábavu, ale také příležitost lépe poznat kulturu Finska, ze kterého firma KONE pochází.

Tradiční finský závod v přenášení manželek EukonkantoZdroj: Jakub Macháček

Neopomenutelnou součástí dne byla možnost nahlédnout do výrobních prostor závodu prostřednictvím Factory tours, které přiblížily hostům nejen procesy výroby. Návštěvníci se tak mohli seznámit s každodenní prací zaměstnanců a lépe pochopit rozsah činností, které ústecký závod vykonává.

Vrcholem programu byl projev ředitele společnosti, pana Martina Navrátila. Ten ve svém projevu poděkoval všem zaměstnancům, a to nejen za účast na oslavách, ale hlavně za jejich skvělou práci. Vyjádřil svou radost z toho, že více než polovina z 260 zaměstnanců pracuje ve firmě déle než 10 let, což svědčí o jejich spokojenosti. Při příležitosti oslav byli oceněni také zaměstnanci, kteří jsou v ústeckém závodu od samého začátku, tedy celých 20 let. Dále se ve svém proslovu věnoval vizi společnosti. V Ústí nad Labem se totiž budují nejen nové výrobní prostory, ale také moderní zázemí pro zaměstnance firmy a jelikož je vzdělávání zaměstnanců jednou z priorit firmy, buduje se také rozsáhlé tréninkové centrum.

Akci si přišli uží nejen naši zaměstnanci, ale také jejich nejbližší.Zdroj: Jakub Macháček

Na závěr oslav obdrželi všichni zaměstnanci jako poděkování mikinu s firemním logem a med od včel, které mají své úly na střeše závodu KONE ve finském městě Hyvinkää. Tyto dárky symbolizovaly nejen vděk společnosti, ale také její zaměření na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

www.pracevkone.cz

Zdroj: Zadavatel