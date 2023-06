Co stojí za úspěchem umístění firmy v soutěži odhalila HR manažerka Marie Halušitzová.

Foto: Konplan s.r.o.

Jak byste nám představila KONPLAN?

Není moc lidí, kteří se někdy zamysleli nad tím, jak se k nim dostal jejich oblíbený nápoj. Patříte k nim? Bez ohledu na to, zda se jedná o pivo, víno, nealko…existuje velká pravděpodobnost, že tento nápoj prošel přes naše nápojové (výrobní) linky nebo alespoň některé naše zařízení. Stojíme za tím,

co již dnes považujete za standard. Nápoje, tekuté potraviny, drogerie, léčiva…kdykoli potřebujete.

Konplan, budovaZdroj: Konplan s.r.o.

Jak se takto relativně malá společnost (do 500 zaměstnanců) může ve svém oboru dostat na světovou špičku?

Nejsme na to sami. Naše společnost KONPLAN je součástí německého rodinného koncernu Krones. Je pro něj významným engineeringovým místem. V KONPLANu se soustředíme na strojní a elektro konstrukci, vývoj softwaru

a administrativní služby. Bereme si to dobré z celé skupiny Krones: jedinečné know-how, stabilitu, sílu zázemí. Zároveň je nám ale dopřána autonomie

a česká kreativita. A tato kombinace nás dělá úspěšnými.

V plzeňském regionu se o KONPLANu mluví často, zejména v posledním roce…

Ano, Konplan působí v Plzni od roku 2007 a letos tak slavíme již 16 let na trhu. Za tu dobu se nám podařilo vyrůst z malé projekční kanceláře o 5 zaměstnancích na kompetenční centrum o více než 350 zaměstnancích.

Nejsme tedy žádní nováčci, jen o sobě dáváme víc vědět.

To je nemalé číslo. Jak se vám daří, zejména v posledních komplikovaných letech, takto „růst“?

Zaměstnanci s technickými zkušenostmi a znalostí německého jazyka se velmi těžko hledají. Proto investujeme nejvíc do toho, aby nám neodcházeli. Samozřejmě se stává, že se lidé stěhují, hledají další výzvu, nebo jim někde jinde nabídnou víc peněz. Proto se snažíme ke každému přistupovat otevřeně, individuálně, přijímat zajímavé a náročné zakázky tak, aby výzvu měli u nás

a nemuseli ji hledat jinde.

A zjevně se nám to opravdu daří. Máme velmi milé zpětné vazby od našich kandidátů, kteří se nám svěřili, že ‚Pocit, že Konplan je přátelská firma, získáte už při vstupu do budovy‘.

Jsem přesvědčená, že zásadní roli v tom hraje naše otevřená firemní kultura, které si vážíme a díky které máme také velmi nízkou fluktuaci zaměstnanců.

To se dobře poslouchá, ale co to znamená konkrétně? Co si představit pod pojmem‚ otevřená firemní kultura‘?

Ctíme vzájemný respekt a úctu. Lidé pro nás nejsou čísla. Přestože jsme docela velcí, známe se osobně. Otevřená komunikace, přístupnost managementu, včetně toho nejvyššího a vůle řešit inidviduální problémy zaměstnanců…

to je základem naší firemní filosofie.

Mluvili jsme o tom, že KONPLAN má velmi nízkou fluktuaci zaměstnanců. Kromě již zmíněné otevřené firemní kultury a standardních benefitů…má KONPLAN něco navíc, čím si poutá své zaměstnance? Dá se „to“ nějak pojmenovat?

Dá. Musím však upozornit, že „to “, o čem tu mluvíme, vyžaduje týmovou práci lidí s otevřeným srdcem, kteří jsou lidsky opravdu moc fajn.

Tedy: „to“je nadšení – vášeň, jak říká náš pan jednatel.

Chceme, aby naši zaměstnanci chodili do práce s nadšením a plní energie.

Proto se snažíme vytvářet zdravé firemní prostředí, respekt k rozdílným názorům, kdy se nikdo nebojí vyslovit svůj názor, pojmenovat nepříjemné věci,

a nebo se pustit do nového úkolu s vědomím, že se případný neúspěch nevrátí jako bumerang.

Zdroj: Konplan s.r.o.

Závěrem si neodpustím otázku: Co pro Vás znamená medailové ocenění v soutěži Zaměstnavatel roku 2023?

Náš úspěch nestojí na jednotlivcích. Je to výsledek naší týmové práce

a atmosféry, která se nedá popsat, to si přejete zažít…

Cena Zaměstnavatel roku 2023 je vlastně takové poděkování našim zaměstnankyním a zaměstnancům za to, že se podílejí na společném úspěchu.

Opět tedy i za tuto cenu: Děkujeme milé konplanerky a konplaneři!

Bez Vás by to nešlo.

Vaše Marie.

Zdroj: Konplan s.r.o.