Bor – Každého zákazníka jistě osloví už samotná filozofie společnosti LOXXESS. Jako střední rodinný podnik, řízený vlastníky totiž LOXXESS poskytuje služby z vlastního hlubokého přesvědčení. Dokonce už po celé generace. Firmu charakterizuje nadšení v přístupu, partnerství v myšlení a zaměření na služby v jednání. A jaké jsou tedy hlavní cíle a vize společnosti?

Foto: LOXXESS Bor s.r.o.

Úspěch je více, než jen kladné číslo v rozvaze

Ručíme za to, co děláme, a považujeme za náš úkol podílet se na dalším utváření životního prostředí a společnosti. Neboť úspěch je pro nás vždy víc než pouhé kladné číslo v rozvaze. Je to také pozitivní pocit, že společně dosáhneme více. „Rodinné podniky jsou zárukou kontinuity, loajálnosti a odpovědnosti vůči zaměstnancům a zákazníkům," uvádí Peter Amberger, předseda dozorčí rady společnosti LOXXESS Bor s.r.o.

Služby s přidanou hodnotou

Jako poskytovatel smluvní logistiky s dlouholetou zkušeností rozvíjíme ve společnosti LOXXESS řešení z perspektivy našich zákazníků. Převezmeme základní logistické služby a služby s přidanou hodnotou v takové míře, která je pro Váš obchodní model přínosná a účelná. Přitom nás charakterizuje kultura středně velké společnosti zaměřené na řešení. Máme partnerský přístup a zavazujeme se k nejvyšším standardům, které vám zajistí kvalitu v každém dílčím kroku smluvní logistiky.

Vlastní software správy skladu

Dobrým příkladem kultury samostatnosti LOXXESS je vlastní software pro správu skladu. Naše systémy propojíme s Vašimi procesy a plně se začleníme do Vašeho obchodního modelu. Díky tomu je možná výměna informací, údajů a statistik v reálném čase. Vzhledem k tomu, že vzájemně oddělujeme skladovou a přepravní logistiku, přebíráme veškeré procesy smluvní logistiky a vy máte naprostou svobodu rozhodování při volbě vašeho preferovaného poskytovatele dopravních služeb. Dostanete „to nejlepší ze všech světů“.

Řešení společnosti LOXXESS na míru

Naši zákazníci si nás jako poskytovatele logistický služeb váží pro velkou rychlost realizace, profesionální projektový management a pro zažitou mentalitu full-servisu. Vytvořili jsme procesy, které optimalizujeme, vyvíjíme dedicated a multi-user-solutions a rádi se staneme vaším generálním dodavatelem při výstavbě logistických nemovitostí. Své řešení v rámci smluvní logistiky obdržíte na míru z jedné ruky. Rychle, efektivně a individuálně. Považujeme se za Vašeho dlouhodobého partnera přinášejícího hodnoty, ne pouze za jednorázového outsourcingového experta.

Zjistěte více o společnosti LOXXESS jako Vašeho partnera pro outsourcing v rámci smluvní logistiky. Další informace naleznnete na webových stránkách: https://www.loxxess.com/cs/