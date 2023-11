Společnost MEDDI hub, která stojí za vývojem telemedicínské aplikace MEDDI app, získala v rámci cen Prevencionar 2023 cenu za inovaci. Ocenění se udělovala v rámci Světového kongresu Empresas Saludables, který se zabývá zdravím a zdravým životním stylem zaměstnanců a který se v polovině listopadu konal v ekvádorském Quitu.

Foto: MEDDI hub, a.s.

Porota složená z odborníků na pracovní medicínu vybrala MEDDI hub jako výherce na základě vypracovaného projektu „Transformace prevence v pracovním prostředí: Inovace a role telemedicíny.“ Ten mapuje možnosti, které telemedicína nabízí společnostem v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců a aktivní prevence některých onemocnění, jako např. diabetes. „Zdravá firma nemůže existovat bez zdravých zaměstnanců, a proto je naším cílem nabídnout společnostem inovativní způsoby, jak být v této oblasti aktivní,“ říká Jiří Pecina, zakladatel a majitel společnosti MEDDI hub. „Jednou z možností, která se nabízí, je předplacení telemedicínské služby lékaře na telefonu 24/7. Využívání takové služby má nejen pozitivní vliv na zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, ale promítá se i do celkového výkonu společnosti. Telemedicína totiž šetří čas zaměstnanců, který by jinak strávili v čekárnách či ordinacích lékařů, ale také reálně snižuje náklady zaměstnavatelů. Podle studií je prokázané, že telemedicína dokáže ušetřit až 30 procent času, který by zaměstnanci jinak strávili u lékaře,“ dodává.

V mnoha zemích světa si telemedicína si postupně vydobývá své nezastupitelné místo mezi žádanými pracovními výhodami. Díky moderním technologiím zajišťuje rychlou, spolehlivou a dostupnou zdravotní péči přímo na pracovišti nebo kdekoliv jinde. Lékař může pacienta vyslechnout, doporučit vhodný léčebný postup, vystavit eRecept či žádanky na vyšetření, vysvětlit laboratorní výsledky vyšetření nebo poradit s volbou vhodného specialisty. Zaměstnancům se tak dostane okamžité a komplexní řešení zdravotních potíží bez nutnosti fyzické návštěvy lékaře. Samozřejmě mohou nastat i takové situace, kdy lékař vyhodnotí, že bezprostřední vyšetření je naprosto nezbytné – pak bude zaměstnanec alespoň vědět, že cesta k lékaři nebude cestou zbytečnou.

Společnost MEDDI hub v současné době nabízí své služby nejen v České republice a na Slovensku, ale také právě v zemích Latinské Ameriky, mezi které patří Ekvádor, Kolumbie, Peru nebo Mexiko. V České republice její aplikaci MEDDI app využívají pro své zaměstnance nebo klienty například firmy Veolia, VISA, Hartmann, České dráhy nebo Notino.