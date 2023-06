Messer, největší světová soukromá společnost zabývající se výrobou technických, medicinálních a potravinářských plynů, uvedla do provozu ve Vratimově v České republice nové zařízení na výrobu technických plynů kryogenní separací vzduchu (ASU).

Foto: MG Odra Gas, spol. s r.o.

Nová technologie nahradila původní zařízení MG Odra Gas, které bylo modernizováno v roce 1993. MG Odra Gas, spol. s r. o. je společným podnikem společností Messer a Liberty Ostrava, ve kterém má Messer podíl 70 procent.

„Vzhledem k nižší měrné spotřebě energie nové technologie nyní vyrábíme průmyslové plyny ekologičtěji a ekonomičtěji. Zároveň nám tato investice umožňuje zvýšit produkci kapalných plynů asi čtyřnásobně. To zvyšuje spolehlivost dodávek pro naše velkoodběratele,“ komentovala tuto významnou událost Virginia Esly, COO a členka představenstva Messer SE & Co. KGaA.

Jeden z největších odběratelů vyrobených plynů je společnost Liberty Ostrava a.s. Tomuto výrobci oceli a dalším významným průmyslovým podnikům v regionu je plynný kyslík, dusík a argon dodáván potrubím. Další část produkce se plní do tlakových lahví a v kapalné formě do cisteren. „Plyny v lahvích i kapalné plyny v cisternách jsou uváděny na trh a distribuovány prostřednictvím české sesterské společnosti Messer Technogas,“ říká René Hrnčárek, jednatel společnosti MG Odra Gas.

MG Odra Gas oslavila v loňském roce 30 let na českém trhu. Společný podnik byl založen v květnu 1992 společnostmi Messer a Nová Huť, Ostrava, největším výrobcem oceli a provozovatelem hutí v České republice.

Průmyslové plyny jsou považovány za průkopníky optimalizace. V průmyslové výrobě jsou stejně důležité jako elektřina a voda. Používají se téměř ve všech průmyslových odvětvích, jako je metalurgie, elektrotechnika, potravinářství a výroba nápojů, zdravotnictví, ochrana životního prostředí, svařování a řezání. Jejich specifické vlastnosti a způsob použití zajišťují, že mnohé procesy jsou efektivnější, bezpečnější, šetrnější k životnímu prostředí a ekonomičtější.

Zdroj: MG Odra Gas, spol. s r.o.