Tato významná událost je příležitostí ohlédnout se za dvěma dekádami úspěšného působení firmy na českém trhu.

Pierburg s.r.o., dceřiná společnost renomované německé firmy Rheinmetall Automotive AG, se specializuje na výrobu komponentů pro automobilový průmysl. Díky svým inovativním technologiím a vysokým standardům kvality si získala pevné místo v srdcích nejen místních zaměstnanců, ale také v celosvětovém měřítku.

Rozhovor s jednatelem společnosti Pierburg s.r.o., s panem Günterem Sascha

1. Jaká byla Vaše cesta k tomu, že jste se stal jednatelem společnosti Pierburg s.r.o.?

Od roku 2000 jsem součástí koncernu Rheinmetall. Skupina působí v obranném a automobilovém průmyslu a je jednou ze 40 největších kótovaných společností v Německu. Její roční tržby se pohybují ve výši 7,2 miliardy EUR, které generuje 28 000 zaměstnanců po celém světě.

Zpočátku jsem začínal v korporátní centrále Rheinmetall na controllingu a zakrátko jsem byl vyslán do dceřiné společnosti v Hamburku na projekt restrukturalizace. Po dokončení projektu jsem přijal nabídku na pozici vedoucí obchodního oddělení pro oblast servisních produktů a po dvou letech odcestoval do Asie, kde jsem působil jako finanční ředitel Joint Venture výrobního závodu Rheinmetall. Společnost měla kolem 1600 zaměstnanců. V roce 2007 přišla nabídka pozice jednatele a finančního ředitele pro Pierburg s.r.o. v České republice, která byla založena v roce 2004 a v roce 2007 měla přibližně 50 zaměstnanců s obratem 20 milionů EUR. V roce 2013 jsem převzal celkovou zodpovědnost za závod a od té doby jsem finančním ředitelem a generálním ředitelem v jedné osobě, což by však nebylo možné bez výborného týmu, který mi umožňuje strategický rozvoj závodu.

2. Jak byste popsal vývoj společnosti Pierburg s.r.o. od jejího založení před 20 lety až do současnosti? Co považujete za největší úspěchy a pokroky této cesty?

Stejně jako v běžném životě jsme i tady procházeli vzlety a těžkými obdobími. Poté, co jsme v prvních několika letech do roku 2007 převzali z německých závodů Pierburg pouze starší byznys a obchod s náhradními díly, podařilo se nám v roce 2007 poprvé získat zakázku na elektrickou výfukovou klapku. Tento produkt byl základem pro náš vývoj až do současnosti a umožnil nám ukázat, že jsme schopni samostatně vyrobit nový produkt, který se nevyráběl v žádném jiném sesterském závodu, a také jej prodat v dobré kvalitě. Výfukové klapky jsou nyní hlavním produktem Pierburg s.r.o.

V roce 2009 jsme získali v té době největší zakázku, která kdy byla v automobilové divizi Rheinmetall vysoutěžena. Jednalo se o elektromotorický modul recirkulace výfukových plynů s neskutečným ročním obratem 100 milionů eur. Takové zakázky dostanete jen jednou v životě a pro Pierburg s.r.o. to znamenalo nárůst tržeb na 260 milionů EUR a navýšení pracovních míst pro přibližně 500 zaměstnanců.

Tyto projekty však bohužel běží pouze po omezenou dobu a to standardně kolem 5 let. Navíc kromě ukončení tohoto projektu vedla také dieselová krize k pomalému, ale trvalému poklesu tržeb z prodejního maxima v roce 2015 ve výši 262 milionů eur na 130 milionů eur. Tím se nám také snížil počet zaměstnanců na cca 300 zaměstnanců, kteří u nás v současnosti pracují. Tohoto snížení zaměstnanců jsme však dosáhli přirozenou, postupnou fluktuací a nemuseli jsme tak zaměstnance propouštět.

Velkým úspěchem bylo loňské 2. místo mezi velkými firmami v hodnocení České národní ceny kvality, kterou nám udělila Česká společnost pro jakost. Na toto ocenění jsme velmi hrdí. Ale také zde platí: bez skvělého týmu, který jsme za posledních 20 let vybudovali, by to nebylo možné.

3. Kde vidíte firmu Pierburg s.r.o. za 5 let? Jaké jsou Vaše představy o rozvoji a růstu společnosti v tomto období?

V současné době se, jako dodavatel pro automobilový průmysl, nacházíme ve velmi obtížné fázi a my si klademe otázky: kam nás cesta povede? Zvítězí elektromobilita? Bude mít spalovací motor ještě budoucnost nebo zvítězí vodík? Máme velké štěstí, že za námi stojí koncern Rheinmetall, který má finanční prostředky na to, aby nás v této obtížné fázi podpořil. Naše centrální oddělení v současné době vyvíjí produkty jak pro spalovací motory, tak i pro sektory elektromobility, průmyslu a vodíku. V tomto ohledu jsem přesvědčený, že se můžeme do budoucnosti dívat s optimismem. V současné chvíli již máme zakázky na produkty pro elektromobily, které půjdou do sériové výroby od roku 2025. U těchto a dalších produktů očekáváme v nadcházejících letech stabilní růst tržeb ve výši přibližně 200 milionů EUR.

4. Jaké jsou hlavní kontexty, které přispívají ke spokojenosti zaměstnanců ve Vaší firmě? Můžete s námi sdílet některé příklady programů, které podporují jejich angažovanost a pocit sounáležitosti?

Základem úspěchu každé firmy jsou její zaměstnanci. Je to často vyřčená fráze, která je mnohdy prázdná, ale my to u nás takto opravdu žijeme. Osobně se účastním užšího výběru potenciálních zaměstnanců již 17 let, protože je pro mě velmi důležité, aby lidé, které přijímáme, byli motivovaní, chytří a měli chuť se rozvíjet. Velkou pozornost věnuji lidským aspektům, jako je týmová práce, komunikační dovednosti a sociální postoje. Mojí filozofií je zaměstnance podporovat, povzbuzovat, ale současně také požadovat odpovídající výkon. Na jedné straně očekávám od zaměstnanců zapojení, samostatnou práci a rozvíjení nápadů ohledně zlepšování procesů ve firmě a na druhé straně zároveň rozvíjíme zaměstnance v jejich odborných a komunikačních dovednostech. Za tímto účelem jsme například vytvořili náš vlastní rozvojový program pro zaměstnance Pierburg Stars nebo ké odborné akademie pro týmové lídry, pracovníky kvality, údržby a logistiky.

To vše přináší spokojenost a sounáležitost našich zaměstnanců s firmou a také jejich loajalitu. Tento fakt nám ukazuje nejen množství 10-letých pracovních jubileí našich pracovníků, které pravidelně slavíme, ale také náš manažerský tým, který je součástí firmy více než 17 let.

5. Které aspekty vašich produktů považujete za nejvíce inovativní nebo zásadní pro automobilový průmysl?

Jako dodavatel pro automobilový průmysl mohou přežít pouze ti, kteří dokáží dodávat atraktivní a inovativní produkty za dostupné ceny a v dobré kvalitě. V současné době rozšiřujeme své dovednosti v oblasti lisování a vstřikování plastů. Tím se dokážeme stát ještě více konkurenceschopnými pro širší sortiment výrobků a zvýšit tak naši atraktivitu pro zákazníky k zajištění nových zakázek.

6. Jak se Vaše společnost adaptuje na nové technologické trendy a požadavky trhu v oblasti snižování emisí a zvyšování efektivity?

Skupina Rheinmetall si dala za cíl do roku 2035 dosáhnout v rámci své výrobní činnosti neutrálního klimatického dopadu. My, ve společnosti Pierburg s.r.o., již od roku 2022 využíváme pouze zelenou elektřinu (bez jaderné energie), čímž pomáháme snižovat emise. Také naše produkty dále snižují emise z automobilů a splňují normu EU6 a jelikož se řídíme požadavky zákazníků na ještě nižší emise u osobních a nákladních automobilů, vyvinuli jsme i produkty pro EU7.

7. Jaké inovace a nové přístupy Vaše firma přináší do automobilového průmyslu? Můžete se s námi podělit o některé inspirativní příběhy o tom, jak Vaše produkty nebo řešení pomáhají zlepšovat průmyslové standardy?

Od roku 2016 používáme systém řízení EFQM (European Foundation for Quality Management). Tento nástroj řízení pomáhá společnosti monitorovat, zda zavedená opatření přinášejí požadovaný efekt s ohledem na zákazníky, partnery, zaměstnance, procesy a finanční ukazatele. Od roku 2016 procházíme externím hodnocením podle tohoto standardu a prokazujeme, že náš požadavek a vizi na neustálé zlepšování dokážeme naplňovat. Tato cesta nás nakonec dovedla k druhému místu v soutěži „Česká národní cena kvality“.

V současné chvíli máme již v této metodice vyškoleno pět manažerů naší společnosti, kteří jsou nyní schopni podporovat další společnosti mimo skupinu Rheinmetall. Tato metoda nám pomáhá nahlédnout do jiných společností a zlepšit se tak prostřednictvím jejich dobrých řešení. Zároveň můžeme využít naše know-how k tomu, abychom pomohli dalším společnostem zlepšit se a učit se z našich znalostí.

Pokud jde o implementaci 5S nebo preventivní a proaktivní údržbu, jsou naše řešení měřítkem pro ostatní společnosti, ať už v rámci koncernu Rheinmetall nebo mimo něj, které je prokazováno jejich zájmem o osobní návštěvu a nasdílení zkušeností. Ale i my se chceme stále učit a navštívit i další firmy v regionu, abychom se od nich inspirovali a zlepšovali se.

Velkou roli u nás hraje i téma digitalizace. Společně se studenty z katedry informatiky v Ústí nad Labem vyvíjíme řešení, která nám pomáhají realizovat naše procesy rychleji a digitálněji. Vysoká motivace, kreativita a dobré programátorské dovednosti studentů často vedou k velmi dobrým řešením, která používáme v naší výrobě.

