Brno patří mezi místa s nejvyšší kvalitou životních podmínek, přesto se potýká s nedostatkem bytů

Komplex Centropolis | Foto: PROPERITY/archiv

„Aktuální územní plán města Brna z roku 1994 je zastaralý a nevyhovující potřebám rychle se rozvíjejícího moderního města, kterému dle odhadů chybí asi 4.000 bytů,“ přibližuje situaci v Brně generální manažer developerské společnosti PROPERITY Tomáš Drozd. „Brno bohužel letos neschválilo dlouho připravovaný nový územní plán. Vyhlídky na systémové zlepšení situace se odsouvají minimálně o několik let. Bez změny územního plánu například není možné stavět byty na brownfieldech, jakkoliv by to bylo vhodné z urbanistického hlediska,“ doplňuje Drozd.

Přesto se společnosti PROPERITY podařilo v letošním roce povolit a zahájit, výstavbu dvou významných projektů, které svým rozsahem pomohou v boji proti bytovému deficitu. „Přes všechna úskalí jsme po třech letech intenzivních příprav letos získali stavební povolení na dva velké projekty, což se dá považovat za velký úspěch,“ uvádí Drozd.

Nad ArboretemZdroj: PROPERITY/archiv

„Komplex Centropolis je vznikající polyfunkční dům o 128 jednotkách v samém centru města Brna, v ulici Nové sady, přímo pod katedrálou sv. Petra a Pavla. Na Petrov budou mít do ulice orientované jednotky přímý výhled ze svých balkonů a teras. Jedná se o nárožní budovu, která zakládá nově vznikající městský blok, uliční čarou navazující na soubor kancelářských budov Titanium. Projekt vzniká na místě brownfieldu a dřívějších zchátralých​ drážních budov bez historického významu. Nad Arboretem je pak budoucí sedmnáctipodlažní brněnská dominanta v sousedství arboreta MZLU, s krásným výhledem na celé město. Celkem zde vznikne přes 230 jednotek pro bydlení, ubytování a podnikání. I zde výstavba probíhá na místě dřívějších zpevněných ploch a odstraněných budov, tedy bez nutnosti redukce zeleně. Oba projekty se zaměřují na ekologii, šetrné technologie tepelných čerpadel či využití fotovoltaiky,“ představuje oba nové projekty generální manažer.

Rekreační areál SvratouchZdroj: PROPERITY/archiv

„Kromě těchto uvedených má společnost ve výstavbě dva projekty nájemního bydlení a jeden projekt rekreačního bydlení na Vysočině, který je před dokončením. Jedná se o výstavbu rekreačního areálu na Vysočině, V Rekreačním areálu Svratouch vznikají kompletní rekonstrukcí bývalého penzionu v CHKO Žďárské vrchy nové jednotky různých velikostí i dispozic. Klienti mohou vybírat od malých jednopokojových apartmánů, přes typické dvoupokojové jednotky až po prostorné mezonety a otevřené apartmány s galeriemi. Areál doplňuje šest novostaveb třípokojových rodinných domků vhodných pro rekreační i trvalé bydlení,“ popisuje netradiční developerský projekt uprostřed přírody Drozd.

Zdroj: PROPERITY/archiv