Společnost REMA Systém obdržela od MŽP nové oprávnění k provozování kolektivního systému.

Foto: REMA Systém, a.s.

Společnost REMA Systém splnila všechny podmínky dané zákonem pro zajišťování zpětného odběru odpadních elektrozařízení. REMA Systém díky svým službám podporuje odpovědný přístup k životnímu prostředí nejen obcí, firem a škol, ale i koncových spotřebitelů.

Nový zákon 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, který nabyl účinnosti v roce 2021, výrazně upravil podmínky provozu kolektivních systémů pro zpětný odběr odpadu. Společnost REMA Systém všechny podmínky dané aktuální legislativou bez výhrady splnila. Díky tomu získala od Ministerstva životního prostředí oprávnění pro provoz kolektivního systému na dobu neurčitou, a to pro zcela všechny skupiny elektrozařízení, včetně solárních panelů, pro které dříve povinnosti nezajišťovala. REMA Systém na českém trhu vybudovala a nastavila unikátní systém sběrné sítě a bude pokračovat v provozu veřejných i neveřejných sběrných míst. Navíc REMA Systém své komplexní služby nabízí v rámci rozmanitých projektů, jako je Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola či Buď líný.

„Naším dlouhodobým cílem po bezmála dvě dekády našeho působení na tuzemském trhu je zajišťovat maximálně kvalitní služby v oblasti recyklace a likvidace vysloužilých elektrozařízení. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí je potvrzením toho, že naši práci děláme velmi dobře,“ sděluje David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém. Ta je jedním ze tří nejvýznamnějších kolektivních systémů sběru odpadních elektrozařízení v ČR. „Navíc máme za sebou nejlepší rok v historii fungování společnosti, kdy se nám podařilo sebrat dosud největší množství odpadních elektrozařízení,“ podotýká Chytil.

Společnost REMA Systém v roce 2022 zpětně odebrala v rámci své sběrné sítě přes 27 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů, to znamená o šestinu větší množství než v předchozím roce. Jako již tradičně, tak i za rok 2022 přesáhla celková míra zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů zákonem stanovenou hranici 65 %.

REMA Systém se po celou dobu osmnácti let svého působení zaměřuje na podporu lokálních zpracovatelů. Společně se snaží zajistit co nejvyšší efektivitu v recyklaci vysloužilého elektrozařízení. Díky tomu dosahuje maximálního materiálového využití odpadních elektrozařízení, a to na hranici 94 %. Přitom minimální hranice pro jednotlivé skupiny elektrozařízení je stanovena zákonem v rozmezí 75 až 85 %.