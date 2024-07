Rezidence Laurová představuje moderní bydlení v centru Prahy se všemi výhodami velkoměsta.

Foto: SATPO management, s.r.o.

K výběru pro vlastní potřeby či za účelem investice nabízí celkem 123 bytových jednotek s dispozicí 1+kk až 5+kk a 8 komerčních prostor v atraktivní lokalitě Praha - Smíchov. Nachází se na území vymezeném ulicemi Na Laurové, Radlická a Na Neklance. Čistá a funkční architektura projektu se opírá o historii sousedství a o blízkost míst s přírodním charakterem, nabízí výhledy na Paví vrch a Vyšehrad.

Novostavba se skládá z osmi nadzemích podlaží a dvou podzemních podlažích s vloženým technologickým mezipatrem. Bytové jednotky jsou rozdělené do pěti sekcí A až E, vždy se samostatným vchodem do rezidence. Díky modelaci fasády mají bytové jednotky východní oslunění a lepší výhled do ulice, částečně i na Vyšehrad. Budoucí rezidenti ocení soukromý vnitroblok osazený zelení s vyhrazeným prostorem pro sportovní aktivity a společnou pobytovou střešní terasu se zahradou SKY TOP pro volnočasové aktivity a setkávání s přáteli, která se nachází v 6. NP. Potěší i reprezentativní vstupní hala, služby recepce 24/7, možnost uložení zásilek a zasedací místnost pro soukromá jednání.

Za návrhem architektonického konceptu stojí renomovaný tým architektů Aulík Fišer Architekti, s.r.o., jehož tvorba je synonymem pro kvalitu a inovativní přístup v oblasti architektury.

Rezidence Laurová klade důraz i na vysokou kvalitu a standard finálního dokončení. Příkladem jsou vyšší světlé výšky, rekuperace, příprava pro klimatizaci, přístupový čipový systém, kamerový systém, audio-video komunikační systém, přístup k vysokorychlostnímu internetu, vjezdy jsou vybaveny GSM bránou a čtečkou SPZ, celý objekt je bezbariérový. Samozřejmostí jsou parkovací stání, vyhrazený prostor pro kočárky, kola a koloběžky a v neposlední řadě sklep ke každé jednotce. Právě teď je spuštěn prodej se zvýhodněnými cenami.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

zahájení stavby

stavba zahájena v 5/2024

kolaudace a předání bytových jednotek klientům

plánovaná na 1.polovinu 2027

architekt projektu

Aulík Fišer Architekti, s.r.o.

dodavatel stavby

dodavatelem spodní stavby je společnost Zakládání Group a.s.

na zbývající části stavby probíhá výběr zhotovitele s předpokládaným ukončením ve 3.Q 2024