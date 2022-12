Společnost partnerem slavnostního večera akce Variace 2022.

Společnost Sedlecký kaolin a.s. je předním mezinárodním producentem kaolinu, který zpracovává těmi nejmodernějšími technologiemi. Právě v letošním roce slaví neuvěřitelných 130 let od svého založení.

První část oslav proběhla v září v obci Božičany, kde má společnost své sídlo. Pro zaměstnance, obyvatele obce a širokého okolí zazpívali na místním fotbalovém hřišti Bára Basiková a Janek Ledecký. Na své si přišli také příznivci fotbalu, kterým byla tato oslava slavnostně zahájena.



Naše společnost se zároveň stala partnerem slavnostního večera akce Variace 2022, pořádaného pod záštitou Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary společně s Českou filharmonií, kde došlo k unikátnímu propojení filmu a hudby, zároveň k oživení kultury v našem krásném městě Karlovy Vary.

Variace 2022 se konala ve dnech 11.-12.11.2022, kdy současně v tento den, před 130 lety, dne 11.11.1892, byla zaregistrována ochranná známka „Zettlitzer Kaolin“ („Sedlecký kaolin“) a proto jsme tento den spojili zároveň s oslavou tohoto významného výročí naší společnosti.

V roce 2024 tomu bude 100 let, kdy byl SEDLECKÝ KAOLIN prohlášen na kongresu v Kodani za světový standard kaolinu. Ochranná značka „ZETTLITZER KAOLIN“ , se třemi modrými hvězdami v bílém poli, září na celém světě a to nejen díky jedinečným vlastnostem kaolinu z oblasti kolem Karlových Varů, ale i pro výrobky a produkty z něho vyrobených. Kaolin se na Karlovarsku začal těžit již v 18.století. Produkty se z této velmi významné suroviny staly postupem času nepostradatelné v celé řadě oborů lidské činnosti. Zásadní význam mají zde na Karlovarsku pro tradiční porcelánky, ale uplatnění nalézají při výrobě umělých hmot, gum, pneumatik, papíru, omítek, nátěrů, lepidel, světlovodných vláken apod. Prodej kaolinu je směřován také do farmaceutického průmyslu (výroba léků) a kosmetiky (pealingové řady, mýdla, sprchové gely). Jen v ČR má naše společnost zhruba 1 400 zákazníků, kteří se bez této suroviny neobejdou.



Tradici těžby a výroby kaolinů na Karlovarsku tvoří nejen unikátní ložiska, ale především pracovití lidé, kteří často v několika rodinných generacích dobývali, upravovali a prodávali toto české, bílé zlato. Naše společnost zaměstnává okolo 500 zaměstnanců, bez kterých by nebylo možné v této tradici pokračovat a konkurovat tak největším světovým výrobcům. Proto se s úctou a pokorou pokloňme všem těm bílým horníkům, kteří těžce budovali slávu karlovarského a posléze i českého kaolinu ve světě. Měli bychom si pamatovat, že úsilí a tvrdá dřina prostých lidí, ale také technický um a poslání práce všech techniků a vizionářů, včetně majitelů, vedly k dosažení nepředstavitelných úspěchů.

Děkujeme proto všem našim zaměstnancům za práci, kterou pro naši společnost vykonávají a do nového roku přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a optimismus.

