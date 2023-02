V roce 2022 se do výstavby v Zóně Holešov pustily tři nové společnosti, jednou z nich byla i VAPOL CZ zabývající se distribucí tažných zařízení a dalších autodílů. Ta zhruba po roce od spuštění výstavby nyní úspěšně zahájila svůj provoz.

Foto: VAPOL CZ

Její vedení zvolilo Zónu Holešov zejména s ohledem na skvělé napojení na dálniční síť. Plocha, kterou firma obsadila, činí 1,5 ha, výstavba pak vyšla na zhruba 100 milionů korun.

„Jsme rádi, že se podařilo projekt dotáhnout úspěšně do konce. Minulý rok byl pro Zónu Holešov jedním z nejdůležitějších, výstavbu zde zahájilo mnoho nových investorů. Každý krok vpřed pokládáme za velký úspěch a doufáme, že letos tomu nebude jinak. Již na jaře by měli stavební práce zahájit další noví investoři,“ uvedla Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva společnosti Industry Servis ZK, která má Zónu Holešov na starosti.

Společnost VAPOL je na českém trhu od roku 1991, postupně se však rozšířila i do dalších zemí (například do Maďarska v roce 2005, o 10 let později také na Slovensko). Orientuje se hlavně na velkoobchodní prodej (prodejny, servisy apod.).

V holešovské průmyslové zóně má moderní kompletační centrum. Může se však také pyšnit vybudováním automatizovaného skladovacího systému, který úspěšně využívá od roku 2008. Pro holešovskou zónu byl modernizovaný na systém VERTIFLEX. I díky němu zvládne firma odbavit i 10 000 zásilek měsíčně.

„Výstavba nového kompletačního centra je pro mě významným firemním i osobním milníkem pro budoucí rozvoj firmy. Z toho, že jsme po moha letech první firmou, které se tak rychle podařilo postavit novostavbu, zkolaudovat a uvést do provozu, mám velkou radost. Věřím, že nás i přes těžké geopolitické období čeká rozvoj a v dohledné době stavbu dále rozšíříme,“ uvedl David Vachník, jednatel společnosti VAPOL CZ.

Zdroj: VAPOL CZ