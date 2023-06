Užít si projížďku lodí po Baťově kanálu nabízí společnost Vodní doprava ze Strážnice už dlouhou řadu let. Její lodě vyjíždějí ze Strážnického přístaviště v turistické sezoně prakticky denně. Více o společnosti Vodní doprava prozradil v rozhovoru její majitel Lukáš Antoš.

PŘÍSTAVIŠTĚ VE STRÁŽNICI. Z něj vyplouvá výletní loď společnosti Vodní doprava ve Strážnici vždy v úterý a ve čtvrtek v 11.00 hodin a o sobotách a nedělích v 11.00 a 15.00 hodin, v červenci a srpnu jezdí denně v 11.00 a 15.00 hodin.

Jak vypadaly začátky vašeho podnikání ve vodní dopravě?

V roce 1998 jsme začínali s půjčováním kanoí. Tehdy Baťův kanál ještě nebyl takový, jak jej znáte dnes. Od nás ze Strážnice se jezdilo po vodě na meandry řeky Moravy, trasa vedla částečně po Baťově kanále a u Vnorov se kánoe přenášely po souši pod jez. Většina kanoí doplula do Rohatce, kde jsme lodě nakládali a vozili zpět k nám.

Až později jsme nakoupili kajutové lodě a začali půjčovat i ty. Významným bodem v historii naší firmy bylo, když jsme zakoupili výletní loď Ámos. Ta původně převážela až třicet osob. Jelikož k nám začaly hodně jezdit autobusové zájezdy se skupinami kolem 45 osob, nechali jsme výletní loď přestavět, aby se na ni tento počet lidí vešel.

Dnes nabízíte mimo jiné vyhlídkové plavby s průvodcem. Můžete o nich zmínit více?

Vyhlídková plavba pro veřejnost s průvodcem trvá nejčastěji hodinu. Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici v úterý a ve čtvrtek v 11.00 hodin a o sobotách a nedělích v 11.00 a 15.00 hodin, v červenci a srpnu pak jezdíme denně v 11.00 a 15.00 hodin. V sezoně, kdy bývají lístky na tyto časy vyprodány, přidáváme většinou i další termíny, abychom uspokojili co nejvíce zájemců. Lístky je nejvhodnější nakoupit on-line, případně si je lze zarezervovat po telefonu. Na místě je možné platit i platební kartou.

Kromě plaveb pro veřejnost si u nás objednávají vyhlídkové vyjížďky s průvodcem i školky, školy a větší organizované skupiny či cestovní kanceláře. Nejmenším dětem průvodci přibližují i okolní přírodu, těm starším například i historii města Strážnice. Informace a možnost on-line objednávky vyhlídkové plavby najdete na www.bataknalodi.cz. U přístaviště ve Strážnici je parkoviště pro autobusy, odkud lze vyjíždět za dalšími turistickými cíly.

Disponujete také cyklolodí. Kolik pojme osob a jak často vyjíždí?

Cykloloď byla, stejně jako Ámos, postavena v loděnici v Hlavečníku u Pardubic. Kapacita lodě je 11 osob a 11 kol. Cestující si v podpalubí lodě mohou uložit kola, elektrokola, kočárky či koloběžky a o patro výš se mohou pohodlně usadit a užít si vyhlídku na krajinu. Cestovat mohou samozřejmě i cestující bez kol. Cykloloď pluje na trase Strážnice – Vnorovy – Veselí nad Moravou – Uherský Ostroh a zpět, nastoupit a vystoupit lze na kterékoli zastávce. Cykloloď vyplouvá podle přání cestujících. Pokud je vás šest a více, můžete si objednat cykloloď na libovolný den a hodinu v týdnu, pokud je vás méně, je možné využít plavby uvedené v jízdním řádu. Jízdní řád i on-line prodej lodních lístků naleznete na stránkách www.cyklolod.cz.

Řada výletníků si pochvaluje i vaši párty loď Loribus. Můžete ji představit?

Pro menší skupinky do 11 osob nabízíme možnost využít naši party loď Loribus. Skýtá potřebné zázemí pro firemní akce, rodinné oslavy či svatby, neboť disponuje kuchyňkou, v níž lze uvařit kávu či načepovat pivo, je zde i lednice s mrazákem. Prostor lodi je rozdělen na kajutu pro cestující, kuchyňku a zadní palubu. Na lodi je tak možno uspořádat večírek, poradu, oslavu narozenin či svatbu. Není pro nás problém domluvit i catering či speciální program – jako například košt vína, harmonikáře. Pro tyto účely lze využít i naši velkou loď Ámos, která pojme až 45 osob. S párty lodí a lodí Ámos, je možno vyplout na okružní plavbu (dvouhodinová s proplutím plavební komory Vnorovy II nebo čtyřhodinový výlet na výklopník u Sudoměřic), případně některou z jednosměrných plaveb.

Který úsek Baťova kanálu, po němž jezdíte, je podle vás nejkrásnější?

Jednoznačně je to úsek ze Strážnice do Petrova. Z paluby lodi jsou tam skutečné překrásné výhledy do přírody. Na Baťově kanále se v současnosti hodně nového buduje, například ve Veselí nad Moravou byl celý přístav modernizován, od prázdnin bude dokončena modernizace i přístavu ve Strážnici. (PI)