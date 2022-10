Každoroční statistiky vloupání ukazují, že obyvatelé bytů i rodinných domů podceňují důležitost kvalitního zabezpečení. Význam prevence je přitom naprosto zásadní: většina domů a bytů je stále ještě zabezpečena nedostatečně. Pokud svůj domov zabezpečíte podle současných standardů, výrazně snížíte riziko vloupání už jen tím, že většina zlodějů si rovnou raději vybere méně zabezpečený objekt, kterých většinou bývá hned v okolí celá řada.

Bezpečnostní vložka CISA AP4 S | Foto: klicovecentrum.cz

Nejčastějším místem vniknutí jsou samozřejmě vstupní dveře. Pokud jde o staré, špatně doléhající obyčejné dveře osazené deset let starou zamykací vložkou a obyčejným levným kováním, můžete si být jisti, že i nepříliš zkušený zloděj se dovnitř dostane během pár sekund – a nenadělá při tom žádný hluk, který by mohl upozornit sousedy.

Nejdůležitějším prvkem dveří je z hlediska bezpečnosti zamykací vložka. Pokud jsou dveře v relativně dobrém stavu, zloději se je obvykle pokouší otevřít právě překonáním zamykací vložky. Vložka by proto měla být vždy bezpečnostní, tedy s certifikací pro 3. nebo 4. bezpečnostní třídu. 3. bezpečnostní třída představuje současný standard, pokud však chcete mít jistotu nebo pokud bydlíte v rizikové oblasti, je lépe investovat do 4., tedy nejvyšší používané bezpečnostní třídy. Bezpečnostní vložky jsou odolné proti všem běžným technikám zlodějů a jejich překonání vyžaduje znalosti, specializované nástroje a především čas, kdy po celou dobu zloději hrozí odhalení. Vyzkoušejte například bezpečnostní vložky CISA do největšího evropského výrobce vložek.

Zámky CISA pro bezpečnou domácnostZdroj: klicovecentrum.cz

Vložku je vhodné doplnit o bezpečnostní dveřní kování (vyžadovat opět můžete kování s bezpečnostní certifikací). Kování chrání zámek a zamykací vložku před napadením. Pokud navíc využijete kování s bezpečnostním překrytem, kdy je čelo vložky schované za krytkou pouze s úzkým otvorem pro klíč, bude vaše vložka chráněna také před odvrtáním a případnému zloději zbyde pouze minimální prostor pro manipulaci s vložkou.

Jakkoliv kvalitní dveřní příslušenství však postrádá smysl, pokud je namontujete na špatné dveře. Důležité jsou proto kvalitní bezpečnostní dveře a zárubně. Bezpečnost starších dveří, pokud jsou stále v dobrém stavu, lze zvýšit instalací například přídavných zámků nebo celoplošných závor. Vše výše uvedené platí samozřejmě nejen pro hlavní vstup, ale i pro zadní či boční vstup, průchod do domu z garáže a podobně.