Nenechte inflaci, aby znehodnocovala vaše úspory. Přesuňte peníze na spořicí účty, které si i v roce 2023 zachovávají vysoké úrokové sazby. Poznejte ty nejvýhodnější z nich.

Foto: pujcka.co

Spořicí účet byl mezi klienty bank vždy oblíbenou záležitostí. A není se čemu divit. Za jeho založení neplatíte žádné peníze, a přitom vám alespoň v přiměřené míře zhodnocuje finanční prostředky. Dnešní doba k tomuto kroku vybízí mnohem více, protože čísla vysoké inflace zná bezpochyby každý. Stačí si tedy vybrat spořicí účet a pustit se do minimalizace peněžních ztrát.

Výhody spořicích účtů

Možná si pokládáte otázku, proč je spořicí účet vlastně natolik oblíbenou záležitostí? Na to existuje poměrně snadná odpověď. Kromě bezplatného založení a garantovaného zhodnocení po určitou dobu máte okamžitý přístup k penězům. Pokud je potřebujete do druhého dne, nečekají vás žádné výpovědní lhůty. Navíc úroky spořicích účtů jsou v současnosti vysoké.

Spořicí účet Úroková sazba Max banka – Spořicí účet 6,01 % UniCredit Bank – Účet START, OPEN a TOP 6 % Trinity Bank – Spořicí účet 5,68 % Banka CREDITAS – Spořicí účet+ 5,6 %



Tohle už je příjemné zhodnocení. Navíc si někde nemusíte zakládat ani běžný účet, abyste mohli mít spořicí účet u konkrétní bankovní společnosti. Díky tomu máte možnost vlastnit více spořicích účtů bez práce a starostí.

Rozložte si peníze na spořicí účty

Je pravdou, že některé spořicí účty jsou primárně spojeny s maximální výší vkladu, s níž je spjata vysoká úroková sazba. Cokoliv nad takový limit je následně úročeno menší hodnotou nebo vůbec. Ani to však pro vás nemusí být zábrana. Pokud máte více úspor, vhodně si je rozložte na jednotlivé spořicí účty.

Využijte maximální částku s nejvyšším úrokem

Spořicí účty jsou pojištěny do 100 000 EUR

Vše můžete kontrolovat prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví

V dnešní době si stačí založit běžný účet a k němu zřídit několik spořicích účtů. Podmínky jednotlivých bankovních domů jsou minimální. Moderní technologie navíc umožňují zřízení online. To znamená, že nemusíte chodit nikam na pobočku a tím ztrácet svůj drahocenný čas. Vše potřebné vyfotíte a odešlete. Když si budete zakládat spořicí účet u banky, kde máte běžný účet, bude to o to snazší.

Zdroj: pujcka.co

Termínovaný vklad jako alternativa

Spořicí účet pochopitelně není tím jediným, který může do jisté míry zachránit vaše peníze před vysokou inflací. Nabízí se také termínované vklady. Ty fungují na velice obdobném principu, jen se liší ve dvou zásadních věcech.

Vyšší úroková sazba

Výpovědní lhůta

Ano, s termínovaným vkladem získáte vyšší úrok. Ten je však vázán na předem danou dobu, kdy s penězi nebudete moci disponovat. Čím delší tato doba bude, tím vyšší úrok můžete získat. Pokud tedy víte, že své úpory po daný čas nepotřebujete, termínovaný vklad jako alternativa je bezpochyby zajímavou volbou. Také v tomto případě se můžete spolehnout na pojištění vkladů.

Proveďte si srovnání spořicích účtů

Jestliže hledáte ty nejvýhodnější spořicí účty na současném trhu, pak využijte srovnávačů. Online kalkulačky vám nabídnou porovnání jednotlivých produktů a vy budete hned na první pohled vidět, kde získáte největší úrok a do jaké výše vkladu. Díky tomu si pak můžete své finanční prostředky efektivním způsobem rozložit mezi více spořicích účtů. Jednoduše řečeno využijete dostupných možností na maximum.

Praktické a přehledné porovnání spořicích účtů nabízí srovnávací portál Půjčka.co. Ten kromě jiného prezentuje také porovnání termínovaných vkladů a dalších způsobů zhodnocení peněžních prostředků. Tak neváhejte a využijte vysokých úrokových sazeb spořicích účtů v roce 2023. Věřte, že se to vyplatí.