Inflace probrala úroky na spořicích účtech. Finanční domy se tak nyní předhánějí, kdo nabídne vyšší úrok. Nejlepší nabídky jsou nyní téměř na 6 procentech.

Foto: AdobeStock

Míra zdražování je extrémní. Inflace plnou měrou drtí úspory českých střadatelů zvláště na běžných účtech. Pokud je nechcete „dát“ úplně všanc, nabízí se spořicí účet. Čím dál více Čechů mu přichází na chuť a berou jej již jako úplnou samozřejmost při správě osobních financí.

„V dohledné době nemůžeme počítat s tím, že by úroky ze spořicích účtů pokryly inflaci, alespoň však mohou zmírnit její důsledky,“ říká Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva. Spořicí účty ostatně nejsou dlouhodobým řešením pro lidi, kteří chtějí své peníze příslušným způsobem zhodnocovat, přestože úrokové sazby i na nich pravidelně rostou s ohledem na vývoj trhu.

„Reagujeme flexibilně na situaci a upravujeme sazby, chceme, aby klienti věděli, že u nás stále dostanou nejlepší zhodnocení, aktuálně je sazba na spořícím účtu 5,75%,“ dodává Hartl.

Na druhou stranu jsou tyto účty jistým přístavem pro pohotovostní rezervu. Ta by měla dosahovat výše okolo tří až šesti měsíčních výdajů domácnosti. Případně poslouží jako skvělé přechodné stanoviště, když si nejste jisti investicí, třeba právě kvůli současné situaci na finančních trzích.

„Spořicí účty jsou výhodné v tom, že s penězi je možné kdykoliv disponovat. Máte je k dispozici stále, případně po uplynutí krátké výpovědní lhůty, což je v současné době třeba pro podnikatele nedocenitelné,“ popisuje výhody spořicího účtu Hartl.

Další výhodou podle něj je, že většina bank i družstevních záložen poskytuje založení i vedení spořicího účtu zdarma a neúčtuje si žádné poplatky. Vklad klientů je navíc chráněný zákonným pojištěním, a to až do výše 100 000 eur. „Abyste však získali maximum, co trh nabízí, porovnávejte nabídky, a to jak dle úrokové sazby, tak podle podmínek konkrétních produktů. Rozdíly mohou být opravdu výrazné,“ dodává Hartl.