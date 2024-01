„Tesařova díra“ – expresivní označení slabého místa, kudy se dá snadno prchnout. Takovými body ve stavbách bývají nejčastěji dveře a vrata. A těmi skutečně utíká nemálo tepla, to znamená i peněz.

Lepší využití prostor domu | Foto: Portaflex s.r.o.

TEPELNÉ ZTRÁTY – dveřmi a vraty

Průhledné plastové clony jsou stále populárnějším a praktickým řešením pro mnoho majitelů nemovitostí. Zdání, že se jedná hlavně o průmyslové řešení problému s únikem tepla (či vnikáním deště, sněhu, smetí při větrných náporech), může klamat. Záleží na způsobu provedení. Pro občanskou vybavenost je nejvhodnější použití clon s decentní, ale houževnatou plastovou lištou.

Clony si můžete pořídit v průhledném provedení, a kromě zateplení si zajistíte i prosvětlení dalších prostor v domě. Lze taky zvolit některou z desíti nabízených barevných variant či dokonce jejich kombinace. Docílíte úplného nebo částečného zneprůhlednění místa, které chcete zajistit před zvědavci. Vizuálně ochráníte, a přitom neomezíte pohyb – skrz clonu projde i malé dítě.

Barevné průchozí clony ve vchoduZdroj: Portaflex s.r.o.

Transparentní PVC pásy lze kdykoliv snadno demontovat a uskladnit pro chladnější část roku. Můžou však fungovat i v létě pro uchování pohody v klimatizované místnosti.

POSEZENÍ, PERGOLY – pro lenochy i workholy

Chcete si prodloužit užitnou dobu otevřených míst u svého domu? Zaslouženě polenošit nebo s noťasem posedět v pergolách či jiných zahradních stavbách? Můžete si nainstalovat lamelové clony, a to i v provedení se shrnováním do boků. Žebrovaná varianta plastu částečně omezí zvědavé pohledy, ale zároveň propustí dostatek přirozeného světla. A pokud má soused „hlasitějšího“ psa, tak clona příjemně sníží hladinu pronikajícího hluku.

Venkovní posezení se žebrovanými lamelamiZdroj: Portaflex s.r.o.

Nebo můžete jít nejlevnější cestou a jako výplň stěny použít milimetrové průhledné PVC, které lze po úpravě narolovat k hornímu trámku posezení nebo posunout na bok.

Neprůchozí zakrytí bokůZdroj: Portaflex s.r.o.

PLASTOVÝ VLEZ – ocení pes

A jak vidno dle fotografie, nejen pes. Clony můžete nainstalovat do výběhů divokých i klidnějších zvířat v ZOO, do maštalí ke koním, kozám, v zemědělství do chlévů, teletníků… Omezíte vnikání prachu či hmyzu dovnitř a únik v zimě tak cenného tepla.

Ing. Petr Ďásek, Portaflex s.r.o., www.plastove-clony.cz

Ochranná clona ve lvím výběhuZdroj: Portaflex s.r.o.