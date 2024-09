Kdo by nesnil o milionové výhře? Díky správným číslům ve Sportce se sny stovek lidí staly skutečností.

Nejoblíbenější loterie v Česku, Sportka, je hra s největším počtem milionářů. Fotografie je pouze ilustrační a nezachycuje skutečné výherce. | Foto: Envato Elements

Vyhrát milion v loterii může být krásný sen, přání, ale také realita. Pro ty, kteří hrají se Sazkou, nejstarší loterijní společností v Česku, se tento sen může stát skutečností. Od roku 2014 vytvořila loterie Sportka na Vysočině přes 60 milionářů, kteří si mezi sebou rozdělili 360 milionů korun. Skutečný počet milionářů může být vyšší, protože sázky online nelze přesně lokalizovat.

Nejstarší loterie Česka se po deseti letech dočká změn. Mezi ty nejlepší patří větší počet milionářů za rok. Doteď Sportka v Česku vytvořila přes 200 milionářů ročně, v příštích letech to bude až 400. A čím to je? Ve Sportce se totiž od října hraje o ještě vyšší výhry! Pokud vyhrajete Superjackpot, máte nyní jistotu, že se budete radovat z minimálně 30 milionů korun.V neposlední řadě naroste průměrná výše Superjackpotu dvojnásobně, až na hodnoty přesahující 200 milionů korun. Výhra vyšší než 100 milionů korun by se měla vyskytovat o polovinu více slosování. A to už je pořádná suma peněz! Pokud si při čtení představujete, že se stanete milionářem, máte teď jednoduše ještě větší šanci. Tak co, už víte, jaká čísla si vsadíte?

Výhra se Sazkou pomáhá plnit sny. Fotografie je pouze ilustrační a nezachycuje skutečné výherce.Zdroj: Sazka a.s.

Nejvíce štěstí měli výherci na Vysočině v roce 2019. Nejvyšší výhra 51 milionů korun padla v červnu a další šťastlivec vyhrál 44 milionů v říjnu. Na Silvestra 2017 vyhrál výherce přes 35 milionů korun. Od roku 2014 se na Vysočině radovalo 9 sázejících z částky vyšší než 10 milionů korun.

Milionová výhra může změnit život rychleji, než si myslíte. Šťastní výherci investují peníze do nového bydlení, rekonstrukce, cestování nebo zajištění rodiny. Časté je také darování peněz na dobročinné účely.

Poslední říjnový den roku 2018 padl na Vysočině Superjackpot 23 milionů korun, který výherce vsadil v cukrárně. Ale prémiové miliony padají častěji než sladké. Vstupenkou o něj je plný tiket včetně Šance. Za posledních deset let si prémii odneslo téměř 20 obyvatel Vysočiny.

Vsadit si můžete pohodlně online nebo prostřednictvím mobilní aplikace Sazky. Fotografie je pouze ilustrační a nezachycuje skutečné výherce.Zdroj: Sazka a.s.

Milionové výhry nejsou pouze na Vysočině. Po celé ČR se pravidelně tvoří noví milionáři. V roce 2024 například sázející z jižní Moravy získal 128 milionů korun. Historicky nejvyšší výhra padla v roce 2013, kdy výherce získal 399 milionů korun. Čísla byla 5, 8, 15, 23, 37, 39 a dodatkové číslo 42.

Chcete se i vy stát milionářem? Možná jste další na řadě. Nepromeškejte šanci a zapojte se do nadcházejících slosování Sportky. Vsadit si můžete pohodlně online na oficiálních webových stránkách, prostřednictvím mobilní aplikace Sazky nebo na kterémkoliv z více než 7 600 obchodních míst s terminálem Sazky. Nečekejte a napište svůj vlastní milionový příběh!