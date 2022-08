V novém prostředí Škoda sport parku v městské části Plzeň 2-Slovany odstartuje v sobotu 20. srpna největší sportovní akce města, Sportmanie Plzeň.

Foto: archiv autora

Zdroj: archiv autoraAž do neděle 28. srpna si děti, mládež i dospělí si budou moci na vlastní kůži a pod odborným dohledem trenérů a členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje vyzkoušet nejrůznější druhy sportů. Každý ze tří třídenních bloků nabídne 44 většinou sportovních, ale i zábavných stanovišť – např. tradiční autodráhu, tanec, virtuální realitu, obří Člověče, nezlob se, mega skluzavku a také dětský koutek. Naprostou novinkou letošní Sportmanie bude tvorba soch z písku a následná možnost se s vlastnoručně vytvořenou sochou vyfotit. Děti do 15 let budou opět sbírat QR kódy do speciální aplikace a následně je měnit za bronzové, stříbrné a zlaté medaile. Aplikace je možné si stáhnout zdarma již nyní.

V programu česká na návštěvníky řada atraktivních hostů, besed, autogramiád a zážitků. Na slavnostním zahájení v sobotu 20. srpna se představí mimo jiné olympijská vítězka Eva Samková a Josef Váňa, město Plzeň poděkuje za skvělou reprezentaci medailistům z letošní Olympiády dětí a mládeže a ve skate parku se uskuteční velká exhibice ve freestyle cyklistice i na skateboardu. V neděli se v rámci Sportmanie bude konat Mistrovství ČR v lukostřelbě, hostem bude mj. olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda. V pondělí 22. srpna přijede účastník olympiády v Pekingu lyžař Luděk Šeller a také medailista z olympiády v Sydney 2000 triatlonista Jan Řehula a v úterý by měl na Sportmanii zavítat čerstvý držitel Stanley Cupu z Colorada Pavel Francouz. V pátek 26. srpna je na programu celodenní kouzelnická show Romana Budila, který je zároveň mistrem ČR v běhu na 5000 m. Na Sportmanii nebude ani letos chybět sníh, stanoviště snowboardu a sjezdu na sněhu je na programu od úterý 23. do čtvrtka 25. srpna.

Při slavnostním zahájení 20. srpna i při ukončení Sportmanie v neděli 28. srpna zažijí návštěvníci velkou pěnovou party, v sobotu 27. srpna se od 15 hodin uskuteční doprovodný běžecký závod Barevný běh, který pořádá Rozběháme Česko, a v neděli cyklistický závod pro děti i pro dospělé, jenž připravila Roman Kreuziger Cycling Academy.

Pro parkování návštěvníků bude vymezena obslužná komunikace nad vodárnou, oba víkendy pak i jeden pruh Malostranské ulice. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučují pořadatelé využít k dopravě na Sportmanii služby hromadné dopravy. Organizátoři zároveň připomínají, že ve čtvrtek a v pátek před zahájením Sportmanie – tedy 18. a 19. srpna – bude vzhledem k přípravě a stavbě stanovišť provoz Škoda sport parku omezen.

Vstup na akci je jako obvykle zdarma, otevřeno bude ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Pouze v závěrečný den Sportmanie Plzeň, v neděli 28. srpna, skončí veškeré sportovní aktivity už v 16 hodin.

https://sport.plzen.cz/SportmaniePlzen



