Politici bývají velmi často lékaři, právníci, nebo manažeři. Karlovarská radnice má v tomto směru jednu raritu, neboť ve vedení města se sešli dva bývalí vrcholoví sportovci. Václav Skuhravý a Jakub Novotný. Profesionální hráč hokeje a profesionální hráč volejbalu.

Foto: Karlovaráci

Oba mají bohaté sportovní zkušenosti a oba se také rozhodli po skončení aktivní kariéry pomoci svému městu. Oba jsou také důkazem toho, že sportovci rozhodně nejsou jednostranně zaměření, jak se o nich někdy s despektem říká.

Václav SkuhravýZdroj: archiv autoraKarlovarský radní Václav Skuhravý (hnutí Karlovaráci) se v politice kromě podpory sportu věnuje problematice dostupného bydlení. S tímto tématem kandidoval již do komunálních voleb v roce 2018. I díky jeho usilovné práci se podařilo dokončit projektovou dokumentaci pro výstavbu nájemních bytů ve Východní ulici v Drahovicích, kde by mělo vzniknout až pět desítek nových bytů.

Před spuštěním je také generální rekonstrukce ubytovny Drahomíra, kterou vnímá sám Václav Skuhravý jako zásadní. „Na tento projekt jsme velmi pyšní, neboť v Drahomíře by mohlo vyrůst až osmdesát startovacích bytů pro mladé rodiny. Právě ty trpí současnými cenami bytů nejvíce a osobně považuji podporu mladých rodin za klíčovou. Všichni chceme, aby se Karlovy Vary rozvíjeli a mladí lidé neměli potřebu odcházet pryč. A právě dostupné bydlení je jedním z důležitých kritérií,“ myslí si Skuhravý.

Zcela nedávno byla schválena příprava dalšího podobně velkého projektu. V Krokově ulici v Drahovicích by mělo vyrůst během několika málo let hned několik bytových domů o celkové kapacitě bezmála čtyř set bytových jednotek. „Tento záměr je unikátní i zamýšleným způsobem financování, neboť by šlo o byty družstevní. Do osobního vlastnictví by přecházely po 35 letech užívání. Šlo by o jeden z největších projektů tohoto typu v regionu,“ uzavírá Václav Skuhravý.

Jakub NovotnýZdroj: archiv autoraJeho kolega Jakub Novotný (hnutí Karlovaráci) se věnuje především údržbě městských komunikací a chodníků. V minulých letech tak město investovalo nejen do úprav domů, ale hlavně veřejných prostranství. V největší karlovarské čtvrti Stará Role proinvestovalo mnoho milionů korun a další milióny pomohly dokončit opravy v ulicích Moskevská, Sportovní, Petra Velikého, Sibiřská, Východní, Konečná a u pošty u Horního nádraží. „Vytipovali jsme úseky chodníků, které jsou ve špatném stavu a patří mezi nejvíce frekventované. Přihlédli jsme také k podnětům občanů, kteří nám průběžně závady a nebezpečné výmoly hlásí.“ říká radní Novotný

Díky společné sportovní minulosti věnovali oba radní hodně energie také nastavení spravedlivých podmínek pro čerpání dotací pro sportovní kluby. Výsledek nového způsobu financování se dostavil brzy a místo jednoho extraligového klubu jsou dnes Karlovy Vary domovem hned čtyř. „Rádi bychom ještě dokončili kompletní rekonstrukci atletického stadionu v Tuhnicích a průběžně chceme začít rekonstruovat sportovní areály u škol,“ shodují se oba politici.

