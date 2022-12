Naše centrum je tady pro vás již osmým rokem.

Aréna se nachází ve Frýdku-Místku, zde nabízíme spoustu lekcí s individuálním přístupem trenérů.

Naše lekce jsou vhodné pro všechny věkové kategorie děti, dospělé i seniory.

Mimo lekce si také můžete přijít samostatně zacvičit do fitness zóny.

Dále nabízíme i výživové poradenství, nutriční plány na míru a diagnostiku tělesného složení (in body 230).

Naše lekce:

Cross trénink

Kruhový trénink

Tabata

HIIT trénink

TRX

Kardio-Balanční cvičení

SM systém

Posilovací cvičení pro ženy

Mobilita a Flexibilita

Pohybová příprava pro děti od 4 do 10

Pohybová příprava pro děti od 10 do 18

Cvičení pro maminky s kočárky

Trénink na překážkové závody

Individuální trénink

Na všechny lekce u nás můžete využít MultiSport kartu.

Něco o nás

Bc. Stanislav Holaň kondiční trenér, fitness trenér

Nedílnou součástí mého života je sport a pohyb. Věnuji se mu již od dětství, kdy jsem začal hrát volejbal a věnoval se taky stolnímu tenisu a běhání. V průběhu let jsem přešel ke cvičení v posilovně a kondičnímu posilování a stal jsem se trenérem ve fitness centru.

Vystudoval jsem školu se zaměřením na fitness v Austrálii a poté VOŠ Diploma of Fitness taky v Austrálii. V Česku jsem studoval obor kondiční trenér se specializací pro sporty na Karlově Univerzitě. V Lion Cross Aréně pracuji 7let.

Specializuji se na kondiční tréninky pro sport jednotlivce i skupiny

Individuální tréninky a ostatní skupinová cvičení pro běžnou populaci

Jmenuji se Denisa Mrózková

Sport je součástí mého života už mnoho let. Bez něj si život nedokážu představit, takový můj rituál kdy ráno vstanu a těším se na jakoukoliv aktivitu ať je to jízda na kole, jízda na bruslích, běh, cvičení, turistika….. Ze všechno nejvíc miluji cvičení a běhání, tomu se věnuji naplno. Také ráda závodím v extrémně překážkových závodech Spartan race.

V Lion Cross Areně cvičím 7 let, je to můj koníček a také i práce.

Trénuji individuální tréninky a skupinové lekce:

Kardio-balanční cvičení

Posilování pro ženy

Tabata

HIIT trénink

Cross trénink

Pohybová příprava pro děti od 4 do 18 let

Mobilita a flexibilita

Trénink na překážkové závody

Výživové poradenství Bc. Lucie Gebauerová

Výživové poradenství pro mě není jen práce, ale má cesta, moje vášeň, můj koníček, životní styl, …

Výživové poradenství Bc. Lucie Gebauerová

Výživové poradenství pro mě není jen práce, ale má cesta, moje vášeň, můj koníček, životní styl, …

Vím, co strava dokáže a to z jakéhokoliv pohledu. Jako máma třech dětí s určitostí vím, že udržet se v dobré kondici, mít ideální složení těla není rozhodně zadarmo! Zdraví máš jen jedno. Je třeba najít způsob, který je pro Vás trvale udržitelný. To co učím Vás, ať už v poradně, při akcích, nebo prostřednictvím sociálních sítí se snažím uplatňovat ve svém životě i já sama.



Za své počátky ve vzdělávání mohu poděkovat i Institutu zdravého životního stylu v Praze (2015).

a především Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra v Praze (2017 - 2019) v oboru výživové poradenství.



Výživa, zdravé stravování je mojí celoživotní vášní, stejně jako příprava vhodných rychlých pokrmů pro sebe a své blízké. Miluji jakýkoliv pohyb, především v přírodě, cestování a poznávání nových míst.

Individuální práci s klienty se věnuji osmým rokem. Mým cílem je nejen předání získaných zkušeností a vědomostí v oblasti výživy, ale především nalezení společné cesty k trvale udržitelným změnám a cílům zdravého životního stylu. To vše s respektem a láskou pro výživu.

Najdete nás na ulici M. Chasáka 3144, Frýdek-Místek 738 01.

Náš web: www.lcafm.cz

Instagram: lcafm

Facebook: LCA - Lion Cross Arena