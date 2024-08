Škoda Fit půlmaraton startuje!

Foto: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Projekt Škoda FIT byl zahájen v září 2015 sportovní akcí na atletickém stadionu v Plzni, v rámci které si mohli všichni zájemci zatrénovat s profesionály, ale také otestovat své zdraví pomocí moderních diagnostických metod. Návštěvníci

si vyzkoušeli řadu atletických disciplín za asistence trenérů. Na podzim 2015

a na jaře 2016 byly zorganizovány pravidelné výběhy s renomovanými běžci. Přímo v terénu odborníci během těchto akcí radili, jak trénovat a správně běhat,

jak se připravit na závody. Od roku 2017 se v průběhu roku konají pravidelné běžecké tréninky pod vedením Plzeňských Tempomakers.cz v čele s Jiřím Maškem.

Největší akcí roku je tradičně půlmaraton přímo v ulicích Plzně. V rámci půlmaratonu se běží několik závodů a zároveň probíhá program na náměstí Republiky, kde mají běžci svůj start i cíl. Jednokolová trasa začíná v centru města, prochází areálem Škoda, pokračuje přes Borská pole a Borský park,

pak pokračuje dále přes Tyršův most do Doudlevcí a do Škoda sport parku

a zpět skrz sadových okruh na náměstí Republiky.

Celou trasu i s výškovým profilem si můžete Prohlédnout zde.

Všechny aktuální informace, dění a události můžete sledovat na Facebooku

a Instagramu Škoda FIT půmaratonu.

Přihlášky a startovné.