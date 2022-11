Správa a údržba silnic Pardubického kraje je první krajskou organizací, která by měla začít ve větší míře využívat „zelenou“ energii. Spolu s Pardubickým krajem připravuje vedení příspěvkové organizace pilotní projekt fotovoltatické elektrárny.

Foto: Zadavatel

Správa a údržba silnic má pro její vybudování téměř ideální předpoklady. Podstatná část budov z patnácti cestmistrovství má ploché střechy, které jsou vhodné pro instalaci solárních panelů.

„Cílem celého záměru je dlouhodobá stabilizace ceny energetické energie pro organizaci respektive i pro ostatní organizace Pardubického kraje. Správa a údržba silnic Pardubického kraje disponuje nejenom volnými plochami, tak i velkým množstvím střech, které by se k záměru fotovoltatické elektrárny mohly použít,“ potvrzuje ředitel Miroslav Němec.

Zdroj: Zadavatel

Cest, jak vybudování fotovoltatické elektrárny dosáhnout, je více. První možností, které připadá v úvahu, je investice zřizovatele, kterým je Pardubický kraj. Další varianta předpokládá realizaci projektu společně se smluvním partnerem. Zvažovat je potřeba i negativní faktory, které realizaci fotovoltatické elektrárny problematizují a oddalují.

„Jednak je to růst cen jednotlivých komponentů fotovoltatických elektráren. Prozatím navíc nemáme k dispozici relevantní propočty návratnosti vynaložených investic. Kromě růstu cen je třeba zohlednit i prodlužování dodacích lhůt montážních prací. A v neposlední řadě mohou vybudování fotovoltatické elektrárny ovlivnit také očekávané změny legislativy v oblasti energetiky, které dopředu neznáme,“ vysvětluje Miroslav Němec.

Zdroj: Zadavatel

Přesto však předpokládá, že pilotní projekt by mohl být životaschopný. „Věříme, že postupem času dojde ke stabilizaci podmínek v energetice a proto již nyní shromažďujeme potřebná data, abychom byli připraveni na spuštění plánovaného projektu,“ dodává ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Aktuálně mají krajští silničáři samozřejmě, tak jako každý rok, nejvíce starostí se zimní údržbou. Ani zde nenechávají nic náhodě a už několik sezón využívají moderní technologie, které napomáhají efektivnímu nasazení pracovníků i techniky a jsou šetrné k nakládání s energiemi.

„Asi největší inovace spočívá v indexu zimní údržby a modulu dispečera. To jsou dvě zásadní pomůcky pro zajištění zimní údržby. Index zimní údržby je teoretická křivka, která vykresluje optimální spotřebu práce při zimní údržbě, tedy pluhování, posypu, pohotovosti a kontrolní jízdy. S touto teoretickou křivkou jsou srovnávána všechna cestmistrovství z hlediska skutečných nákladů. Jakékoliv odchylky jsou okamžitě z měsíce na měsíc řešeny. Ve velmi krátké době se nám podařilo všech našich patnáct cestmistrovství srovnat do jednotné kvality prováděné práce z hlediska ceny a rozsahu,“ popisuje Miroslav Němec.

Zdroj: Zadavatel

Projekt vytvořila Správa a údržba Pardubického kraje ve spolupráci s klimatology z univerzity v Götteborgu a společností Cross Zlín. Jedná se o matematický model, založený na technologii uvolněné z NASA, který využívá supervýkonné počítače, původně určené pro řízení letu kosmických raket, a dokáže pracovat s počasím.

„Vzali jsme padesátiletá historická data, která byla oindexována. Z toho vznikla teoretická křivka klimatní obtížnosti zimní údržby. Funguje to naprosto stoprocentně. Od roku 2002 držíme náklady na stejné úrovni, mezi 90 až 150 miliony, podle charakteru zimního počasí. A to i přes nárůst cen materiálu a služeb,“ přibližuje ředitel.

Zdroj: Zadavatel

Modul dispečera dokáže na základě tohoto modelu říct na čtverci 500 krát 500 metrů, dvanáct hodin dopředu, jaké bude počasí. Což má naprosto zásadní vliv na preventivní zásahy a marné jízdy. „Náklady, které by vznikly tím, pokud bychom vyslali všechny vozy zimní údržby na silnici zbytečně do situace, která nenastala, by se počítaly na statisíce až miliony. Model využíváme už přinejmenším pět let,“ dodává.

Každé auto zimní údržby obsluhuje 30 až 50 kilometrů silnic. Většinou zásah začíná dlouho před tím, než nastane očekávaná událost. Ale protože rozsah zásahu je tak velký, v operačním plánu se počítá s časy, které jsou vyhrazeny k tomu, aby byl zásah zákonný. „V prvním pořadí důležitosti máme tři hodiny času na odstranění události od jejího ukončení. Ve druhém pořadí je to šest hodin, ve třetím dokonce dvanáct,“ uzavírá Miroslav Němec.

Zdroj: Zadavatel