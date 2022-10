Tomáš Třeštík nám prozradil pár tipů jak na focení portrétů, pokud jste nadšený fotograf začátečník.

Foto: CANON CZ

Tomáš Třeštík je přední český fotograf, na jehož legendárním letenském balkóně se nechalo zvěčnit nemálo slavných i neslavných osobností. Prozradil nám, že k tomu, abyste si mohli pořídit perfektní vzpomínky, nepotřebujete být profesionál. Stačí mít ten správný fotoaparát a použít správnou clonu a ISO.

Při focení portrétu je důležitá spolupráce fotografa a focené osoby a zároveň celková atmosféra, kterou chcete navodit. Kompozice portrétu, který použijete například na svůj životopis, bude vypadat jinak než atmosféra a emoce, které chcete zachytit při focení vašich dětí.

„Vše je hlavně o vaší imaginaci. Dobrou fotku můžete udělat i jednoduchým přístrojem. Focení portrétů mám rád, protože rád pracuju s lidmi. Myslím si, že lidé jsou to nezajímavější, co kolem mě je,“ vysvětluje Tomáš.

Správná volba objektivu a clony

Důležité je zvolení správné optiky. Tomáš používá optiku FR 50–80. V potaz musíte brát i prostředí, ve kterém fotíte. Pomocí práce s pozadím dodáte fotce patřičnou hloubku, kterou umocníte i nastavením správné expozice. Výsledkem je rozostřené pozadí a krásně ostrý objekt v popředí.

„To, co tu fotíme, by šlo vyfotit i foťákem, který držím v ruce, což je Canon EOS 250D se základním objektivem. Pracuji vždy s nejnižším clonovým číslem. Teď mám clonu nastavenou na 1,8, celý obraz tím pak získá prostor a postava se oddělí od pozadí. Hlavní je zaostřit na oči, protože v těch se odehrává to nejdůležitější,“ vysvětluje.

Využívejte denní světlo

Pokud chcete, aby vaše fotky při focení v interiéru nebyly moc přepálené a ani moc tmavé, vyberte si takové místo, kde je dostatek denního světla. Pokud je to nutné, pomáhejte si odrazovou deskou, která odráží světlo a pomáhá nasvítit části obličeje, které by jinak byly ve stínu.

„Pokud nemáte odrazovou desku, můžete použít i kus bílého kartónu. Někdy si přisvítím třeba stolní lampičkou. Nepotřebuji vůbec studiové záblesky,“ dodává.

Při správném upravení času a citlivosti ISO, zvládnete pořídit ostré fotografie i v situacích, kdy byste potřebovali stativ. „Stativ nepoužívám, fotím jen z ruky, čas 250, 125. Používám vysokou citlivost ISO 800. Mám tím větší svobodu při práci,“ popisuje ve videu Tomáš.

Perfektní vzpomínky, o které nikdy nepřijdete

Pryč jsou doby, kdy jste čekali i několik dní, než si budete moct uložit do svého alba fotografie z oslav. Pomocí fototiskárny Selphy CP1300 si můžete stejně tak, jako to udělal Tomáš, vytisknout vaše fotky ihned. Mějte své perfektní vzpomínky s Canon na dosah ruky.

