Festival zájmových kroužků v OC Futurum 3. září nabídne více než 50 mimoškolních aktivit pro děti.

Festival zájmových kroužků v OC Futurum | Foto: OC Futurum

Začátek školního roku se kvapem blíží a s ním spojený i výběr volnočasových aktivit pro děti. Pokud stále nevíte, kam své ratolesti přihlásit, pak určitě navštivte Kroužkofest. Na jednom místě se představí více než 50 sportovních, jazykových a uměleckých kroužků. Součástí festivalu bude například taneční studio T-Group, hokejový klub Kometa Brno, nebo organizace Věda nás baví. Děti tak mohou vše vidět na vlastní oči a většinu aktivit si i vyzkoušet. Díky tomu se potom snadněji rozhodnou, čemu by se chtěly v budoucnu věnovat.

18. ročník Kroužkofestu vypukne už v neděli 3. 9. v obchodním centru Futurum. Akce startuje v 10 hodin dopoledne a potrvá až do 18. hodiny. Celým dnem bude provázet herec Městského divadla Brno Alan Novotný. Pro návštěvníky bude kromě prezentace kroužků připraven i bohatý doprovodný program.

1/5 Zdroj: OC Futurum/archiv Festival zájmových kroužků v OC Futurum 2/5 Zdroj: OC Futurum/archiv Festival zájmových kroužků v OC Futurum 3/5 Zdroj: OC Futurum/archiv Festival zájmových kroužků v OC Futurum 4/5 Zdroj: OC Futurum/archiv Festival zájmových kroužků v OC Futurum 5/5 Zdroj: OC Futurum/archiv Festival zájmových kroužků v OC Futurum

Těšit se můžete na ukázku netradičního sportu headis, který spojuje stolní tenis a fotbal, vystoupení studia Tigers Cheerleaders a celou řadu dalších tanečních čísel. Členové nejúspěšnějšího stepařského studia roku 2022 z T-Group svoje dovednosti předvedou hned několikrát.

Kroužkofest navštíví i zlatý olympijský vítěz a mistr světa ve střelbě Jiří Lipták. Přijďte si ulovit svůj autogram a vyfotit se s vrcholovým sportovcem. Autogramiáda startuje v 15 hodin.

V oblíbené tombole mohou soutěžící vyhrát dárky, které potěší nejen malé děti. Rodinné vstupenky do Aqualandu Moravia, poukázky do obchodů, vstupenky do dobrodružného parku Šmoulové – Magický svět a mnohem více. Během celého dne budou navíc pro návštěvníky připraveny i další akce a slevy.

Malí dobrodruzi ocení lezeckou stěnu a skákací hrad. Chybět nebude ani malování na obličej a Balónkový klaun, který svými triky vykouzlí dětem úsměv na tváři.

Navštívit Kroužkofest znamená užít si neděli plnou zábavy s rodinou a vybrat ten pravý kroužek pro vaše děti.