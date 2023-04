Poradíme vám, jak ji správně provést.

Chcete mít zdravý trávník, který vás bude po celou dobu své vegetace těšit svým nádherným vzhledem? Pak mu dopřejte alespoň 1x ročně vertikutaci! Milan Páral ze společnosti ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o. v Písku vysvětluje, proč je trávníku vertikutace tolik prospěšná, kdy je na ni ten správný čas a jaké vybavení na ni budete potřebovat.

Co to vlastně ta vertikutace je?

Slovo vzniklo z anglického výrazu vertical cut. Jde tedy o svislé prořezávání trávníku. Cílem tohoto kroku je odstranění plevele, mechu a zbytků suché trávy. Vertikutací se na jaře odstraní i tzv. sněžná plíseň, což je choroba způsobovaná houbou zvanou rážovka sněžná, nebo také hlívenka sněžná. Tito činitelé způsobují postupné zplstnatění, které zamezuje přístupu vody a vzduchu a brání trávě ve vegetaci. A právě vertikutací, při které se nože použitého nástroje zařezávají do travního drnu, se vytvořená plsť rozruší. Trávník se tím stane otevřený vodě a živinám. Řezy také podporují tvorbu nových výhonků - tím se trávník omladí a zhoustne. Odpad vytvořený při vertikutaci je nutné z trávníku odklidit.

Kdy s vertikutací začít?

Jarní vertikutace je samozřejmě spojena s příchodem jara. Nejdůležitějším faktorem je sluníčko, které v trávníku vzbudí touhu znovu růst. Pokud již sluníčko svítí, necháme trávník trochu povyrůst a pak jej sekačkou zkrátíme na zhruba 3 cm délky. Poté přijde na řadu vertikutace. Ideální je, pokud před sečením a následnou vertikutací i trochu sprchne. Po dešti počkáme ještě zhruba dva dny a můžeme začít. Pro vertikutaci je totiž ideální, když není trávník ani mokrý, ani vysušený – nebude tak docházek k jeho vytrhávání.

Pomocí jakých nástrojů se vertikutace provádí?

Zde hraje důležitou roli velikost plochy trávníku. Malé plochy lze zvládnout ručně a pomohou vám s tím tzv. vertikutační hrábě. To jsou hrábě vybavené ostrými noži, které tahem drn rozříznou. Na větší plochy se již vyplatí pořídit si zahradní stroj zvaný vertikutátor. Nejenže je jeho využití mnohem méně namáhavé, ale zkrátíme tím také čas potřebný k provedení vertikutace. Ta se provádí nejprve jedním směrem, v druhé fázi pak napříč. To, zda je druhá fáze nutná, je odvislé od počtu nožů, kterými je vertikutátor vybaven.

Co následuje po vertikutaci?

Pokud při vertikutaci trávníku došlo k jeho poškození nebo se objevila holá místa, je nutné trávník dosít vhodným osivem. Celý trávník bychom pak měli také pohnojit. Ve vegetačním období bychom samozřejmě neměli zapomínat na pravidelnou zálivku.

