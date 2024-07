Beskydská Čeladná připravila pro své občany i turisty poutavý program také na srpen. Obec i další organizátoři chystají mnoho kulturních i sportovních akcí včetně dvou hlavních taháků.

Ladná Čeladná | Foto: zadavatel inzerce

Ladná Čeladná: Rodinný festival s hudebními hvězdami

Festival Ladná Čeladná uvede Monkey Business, Tata Bojs, Lenny i další oblíbené české kapely. Hudební program doprovodí rozmanité aktivity pro malé návštěvníky, pro které bude připravena dětská zóna s atrakcemi, tělocvična i odpočinková zóna. V areálu základní školy se festival koná již podeváté, letošní ročník připadá na 2. a 3. srpna.

Trojlístek headlinerů, tvořený Monkey Business, Tata Bojs a Lenny, doplní Letní kapela v čele s uznávaným hudebníkem a výtvarníkem Jaromírem Švejdíkem, který tímto projektem úspěšně navázal na své působení v kapelách Priessnitz, Umakart či Kafka Band. Debutové album Letní kapely vyšlo v roce 2022 a bylo štědře přijato nejen posluchači, ale také hudebními kritiky.

Další tváří letošního ročníku je rocková legenda Michal Prokop, který v Čeladné vystoupí s kapelou Framus Five. Kořeny jejich spolupráce sahají do roku 1967, po dvou přestávkách v 70. a 90. letech kapela začala v roce 2006 opět vystupovat. Kromě koncertování se Framus Five věnovali také skládání nových písní, které se objevily na dosud posledním albu Mohlo by to bejt nebe… z roku 2021.

Na Ladné Čeladné dále zahraje charismatická zpěvačka, akordeonistka, herečka a tanečnice Rozálie Havelková. Milovníci taneční muziky se pak mohou těšit na sety v podání dua Dr. Zeppelin & Martin Nowak či DJ Martina Grednera.

Bohatý program plný zábavy, sportu i poučení bude připraven pro děti. Oba dny se uskuteční divadelní představení, čtení pohádek s organizací Celé Česko čte dětem, tvořivé dílny, deskové hry a soutěže. V sobotu se příznivci pohybu mohou zapojit do tanečního workshopu s lektorem, tanečníkem a dvojnásobným vítězem StarDance Janem Onderem.

„Obec podporuje kulturně společenské a sportovní akce dlouhodobě a ani letošní rok nebude výjimkou. Jsem potěšen, že můžu jménem rady a zastupitelstva obce pozvat nejen naše občany, ale také ty přespolní, na v pořadí již devátý ročník tohoto festivalu,“ říká starosta Čeladné Pavol Lukša.

Jindřich Štreit v Památníku Josefa Kaluse

Památník Josefa Kaluse chystá další mimořádnou výstavu – v srpnu v něm představí svá díla legendární fotograf Jindřich Štreit.

Výstava jeho fotografií nazvaná Ze tmy ke světlu bude k vidění v unikátní sklepní galerii památníku od 1. do 30. srpna, denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Jindřich ŠtreitZdroj: zadavatel inzerceProf. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c. je světoznámý český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, ilustrátor, kurátor a organizátor kulturního života. Zaměřuje se na dokumentování života na venkově a těžké práce v továrnách (knihy Lidé Třineckých železáren, Vítkovice, Ocelový svět). V poslední době se věnuje také sociálním tématům, životu drogově závislých, hendikepovaných, nevidomých, vězňů nebo starých lidí. Zabývá se rovněž sakrálními tématy.