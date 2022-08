Do letošních komunálních voleb v Hodoníně míří kandidát za Hnutí PRO Hodonín Libor Střecha, současný starosta města. Po čtyřletém funkčním období by rád opět stanul ve vedení města. Své plány představil v rozhovoru.

LIBOR STŘECHA, starosta města Hodonín a současně kandidát do letošních komunálních voleb v Hodoníně za Hnutí PRO Hodonín. | Foto: Hnutí PRO Hodonín/archiv

Proč se vaše hnutí rozhodlo zabojovat o hlasy voličů v letošních komunálních volbách?

Naše Hnutí PRO Hodonín je už čtvrtým rokem ve vedení města. To, s čím jsme šli před čtyřmi roky do voleb, a sice docílit a udržet stabilitu ve vedení města, stále platí. Považujeme to za důležité už proto, že díky tomu se můžeme naplno věnovat řízení města a soustředit se na práci ve prospěch města a jeho obyvatel. Po šestnácti letech tak má Hodonín vedení, které na své pozici vydrželo po celé své funkční období. I když jsme prožívali nelehké čtyři roky, ať už skrze covid nebo tornádo, přesto se podařilo mnoho projektů zrealizovat a na dalších aktivně pracujeme.

S jakými prioritami jdete do voleb, co chcete voličům nabídnout?

Za nejdůležitější téma považuji rozvoj města a s tím související i dostupnost bydlení. Pak jsou to samozřejmě témata jako sport, kultura a volnočasové vyžití obyvatel. Mezi témata k řešení bych zařadil i bezpečnost a městskou zeleň. V neposlední řadě bych zmínil, že bojujeme také za to, aby ve městě bylo obnoveno S-Centrum. Pokud se to nepodaří, bude třeba nastolit debatu, jak s objektem a pozemky naložit do budoucna.

Když je pro vás prioritou rozvoj města, jakým směrem by se měl podle vás dál ubírat?

Jednak je třeba dál pokračovat v započatých investicích a dokončit všechny projekty obnovy po tornádu (např. dětské městečko, psí útulek). Pracujeme dlouhodobě na revitalizaci parků, ta by měla v nejbližších letech začít na Mírovém náměstí, na ulici Sadová a u Rozmarýnku. Pokračujeme v modernizaci základních a mateřských škol. Pokud jde o zlepšení komfortu obyvatel, rádi bychom časem nabídli zájemcům o zahrádky ve městě novou lokalitu v blízkosti řeky Moravy. Chystáme nové cyklostezky a jejich napojení na okolní obce.

Z hlediska turistického ruchu je pro nás významné vybudování největšího přístavu pro rekreační lodě v ČR, který má v Hodoníně vzniknout a o němž jednáme s Ředitelstvím vodních cest, které jej vybuduje. Napojení Baťova kanálu u Rohatce a Sudoměřic přivede do Hodonína další návštěvníky a i na to se musí město připravit. Plánujeme také modernizaci zoologické zahrady, u níž se nám podařilo vybudovat lávku pro bezpečný přechod nad rušnou silnicí. A coby nejmladší lázeňské město se hodláme i nadále podílet na rozvoji lázeňství u nás. Je toho před námi mnoho.

Při všech těchto plánech je pro nás důležitá komunikace s občany, aby mohli k chystaným akcím přinášet své podněty a názory a tím přispívat k tomu, aby naše město vzkvétalo. Proto je zveme na veškerá veřejná projednávání připravovaných projektů.

Jak by město mohlo napomoci výstavbě bytů a rodinných domů?

Město nemá mnoho vlastních pozemků vhodných k výstavbě pro bydlení. Radnice má rozpracovaný plán na výstavbu bytových domů na ulici Patočkova a na ulici Horní Plesová. Tyto projekty určitě bude třeba v dalším volebním období dotáhnout do konce. Dokončuje se studie na využití lokality Velkých Kasáren, otevře se tím cesta k výstavbě jak na tamních pozemcích města, tak i na pozemcích developerů, tam vidím značný potenciál rozšiřování výstavby. Dalším místem, kde se zpracovává studie, je i Pánov.

Jak vidíte volnočasové vyžití obyvatel ve městě?

Už před tornádem jsme začali s proměnou našeho lesa v Bažantnici na lesopark tak, aby se stal atraktivním místem pro všechny věkové kategorie. I když blízký areál Červených domků výrazně poničilo tornádo, podařilo se jej opravit, což ocenili sportovci i návštěvníci Mistrovství ČR v atletice, které se tam uskutečnilo. Postupnou obnovou prochází tento areál a jeho okolí i díky nadaci manželů Komárkových. Mimo to revitalizujeme také hřiště na hodonínských sídlištích, aby si na nich každá věková skupina našla to své.

Myslíme i na kulturu. Chtěli bychom k nám přilákat zajímavé formáty kultury, aby lidé měli rozšířené možnosti zábavy. Nezapomínáme ani na podporu různých místních spolků, dětí, studentů i seniorů.

Jak by mělo město reagovat na stoupající ceny energií?

Ještě dříve než otázky rostoucích cen energií vyvstaly, nechali jsme si zpracovat energetický audit. Prakticky na všechny budovy ve vlastnictví města chceme postupně nainstalovat fotovoltaické panely na výrobu elektřiny. Vyměňujeme staré lampy v ulicích za moderní úsporné. Těmito kroky chceme co nejvíce stlačit náklady na energie dolů, abychom následně investovali ušetřené peníze do zkvalitňování života lidí ve městě. Také jsme v letošním roce schválili příspěvek na podporu výstavby fotovoltaických panelů pro obyvatele našeho města a v podobných podpůrných opatřeních chceme pokračovat.

