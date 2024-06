Konečně sluníčko! Tolik se na něj těšíme a tak moc si ho užíváme. Láká nás ven, což je s ohledem na zdraví celého těla včetně zraku jedině dobře. Jenže také platí: „bez správné ochrany očí a kůže na slunce nelez“. Jak to řešit u dětí, které trpí krátkozrakostí a musí nosit brýle? Kdyby tak byly brýle, které mají vlastnost chameleona… Samy se zatmaví, když je potřeba a když slunce nesvítí, vrátí se zase do původního čirého stavu.

Foto: Miyosmart Chameleon

Naštěstí takové brýle existují. I pro děti, které nosí brýlové čočky s unikátní technologií zpomalující progresi krátkozrakosti. Chovají se přesně jako ten chameleon, a dokonce i hrdě nesou jeho jméno – tzv. fotochromatické brýlové čočky MiYOSMART Chameleon umožňují velmi rychlou adaptaci při změně světelných podmínek z vnitřních prostor do venkovního prostředí, případně ze stínu na slunce, a zase zpátky. Funguje to skutečně tak, že když dítě vyjde ze školy do odpoledního slunce, brýle se mu během pár vteřin podle intenzity slunečního záření automaticky zatmaví. A až přijde z venku třeba domů, za chviličku budou brýlové čočky zase čiré. Takové brýle mají mnoho výhod nejen pro děti, ale nakonec i peněženku rodičů.

JEN JEDNY brýle!

Pohodlí především. Dítě se samozabarvovacími brýlovými čočkami nemusí vůbec nic řešit. Nemusí si vyměňovat brýle, hlídat si, kde které má. Nebo jestli je u sebe vůbec má?! (Přece jen dobře známe své potomky, že..).

Další nespornou výhodou je, že dítě si zvykne na jedny brýle. Ty mu dobře sedí a nemusí mít při výměně pocit, že je najednou něco „jinak“. Naplno se může venku pustit do aktivit, které ho baví, a užívat si s kamarády. Vidí dobře jako vždy a nic se pro něj nemění. O vše je postaráno. Díky řešení 2 v 1, kombinaci efektivní kontroly myopie a kvalitní ochrany před intenzivním slunečním zářením, má dítě se zhoršeným viděním do dálky zajištěný perfektní zrakový komfort.

Sluneční brýlové čočky Miyosmart Chameleon se na slunci rychle zatmaví a přizpůsobí se aktuální úrovni slunečního světla, což je na pohled příjemné. Podle intenzity slunce je má dítě zabarvené „tak akorát“. Nejsou nikdy ani moc tmavé, ani světlé. Hodně to ocení děti, které mají tendenci k tzv. fotofobii, tedy světloplachosti. Při přechodu do interiéru nebo do stínu se brýlové čočky během několika sekund opět změní na čiré.3

Zdroj: Miyosmart Chameleon

Ať slunce svítí nebo ne, rodiče se mohou spolehnout, že s fotochromatickými čočkami Miyosmart Chameleon dělají pro své dítě a zpomalení rozvoje myopie maximum. Čiré i fotochromatické brýlové čočky Miyosmart jsou opatřené revoluční technologii D.I.M.S. a na základě vědeckých studií je potvrzeno, že u dětí ve věku 8 až 13 let dokáží zpomalit progresi krátkozrakosti až o 60 %.3 Nejlepších výsledků se podle očních lékařů dosahuje při co nejčastějším nošení brýlových čoček Miyosmart. Nedává tedy smysl zvolenou strategii nějak kombinovat s konvenčními slunečními brýlemi.

Pohyb venku je nejvíc

Miyosmart myslí i na ty, pro něž fotochromatické – samozabarvovací řešení slunečních brýlí není z jakéhokoliv důvodu to pravé ořechové. V nabídce jsou proto i polarizační sluneční čočky Miyosmart Sunbird. Ty taktéž efektivně řeší problém s myopií, ale oproti klasickým slunečním brýlím mají přece jen jednu vychytávku navíc. Tyto sluneční brýlové čočky jsou polarizační, a to znamená, že nabízí při jasném světle obraz se živějšími barvami a na pohled mimořádně příjemný bohatší kontrast.11

Zdroj: Miyosmart Chameleon

Co příslovečně doporučuje opravdu snad „10 z 10 odborníků“ pro celkové zdraví i prevenci zpomalení rozvoje krátkozrakosti, to je pobyt venku na čerstvém vzduchu. Čím častěji a déle, tím lépe. Jakákoliv venkovní aktivita se počítá – hry, procházky, sporty, cokoliv. Hlavní důvod s ohledem na myopii je zpomalení růstu oka v podmínkách přirozeného denního světla a venkovního prostředí. Protože je to právě zrychlení jeho růstu, které bývá nejčastější příčinou myopie u dětí a dělá očním lékařům vrásky na čele. Zároveň je ale nutné již od dětského věku předcházet negativnímu vlivu intenzivního slunečního záření, které může způsobit poškození očí.1,2

Naštěstí optimální řešení účinné a spolehlivé ochrany očí před sluncem se vždycky najde. Není důvod ztrácet hlavu. Zkušený oční lékař či optometrista poradí podle individuálních potřeb každého dítěte, jaké se mu budou nejvíce hodit.

Reference

1. WSPOS. Sunlight Exposure & Children’s Eyes Consensus Statement. 2016. Available at: https://www.wspos.org/wspos-sunlight-exposure-childrens-eyes-consensus-statement/ (Last accessed 20/02/2023)

2. Hoya data on file. UVA and UVB transmittance for MiYOSMART photochromic and polarized sun spectacle lenses. 07/2022

3. Údaje HOYA ve spisu: "Program včasných zkušeností se slunečními brýlovými čočkami MiYOSMART". 02/2024