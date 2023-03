Stavební firma STAK-D, spol. s r. o., získala za 30 let svého fungování na trhu věhlas zejména díky výstavbě a opravám střech na budovách všech typů. Dnes je její portfolio služeb o mnoho širší, jak se zmínil v našem rozhovoru majitel firmy Josef Šlahůnek.

STAK-D z Domanína, 30 let na trhu | Foto: STAK-D, spol. s r. o.

Kdy byla vaše firma založena a jaké byly její začátky?

Firma byla založena v roce 1993, tehdy jsme byli tři společníci. V začátcích jsme se zabývali klasickou stavební činností, rekonstrukcemi staveb, truhlářskými a podlahářskými pracemi. V letech 1995-96 se po éře rovných střech vracely na trh konstrukce šikmých střech. Narostla nám tak poptávka po opravách a výstavbě nových. V devadesátých letech jsme získali první velkou zakázku – střechu na základní škole ve Velehradě a to byl impuls pro pokračování v pracích na střechách. V té době jsme se společníky dohodli, že oni odejdou a já se stal jediným majitelem.

V roce 1998 jsem se začal naplno věnovat pouze střechám a truhlářské výrobě. Z původních tří zaměstnanců se firma do roku 2005 rozrostla na čtyři desítky kmenových zaměstnanců. Bohužel přišla doba krize, ubylo práce a tak jsem musel propouštět, pak přišla vlna odchodů do důchodu a stav zaměstnanců stále klesal, neboť v oborech pokrývač a tesař přicházelo málo nových vyučených.

Kolik máte zaměstnanců dnes?

Dnes máme kolem desítky zaměstnanců. Základem současné firmy je technický management, který je na velmi vysoké profesní úrovni, řemeslné práce pak většinou zadáváme našim poddodavatelům. Mojí firmou prošlo přes stovku zaměstnanců – klempířů, tesařů a pokrývačů, s řadou z nich spolupracuji dodnes. Myslím, že kolem sebe mám skvělý tým. Navíc jsme rodinná firma, řada zaměstnanců jsou moji blízcí 'a příbuzní. Někteří ze zaměstnanců jsou ve firmě od jejího počátku, i to o lecčems svědčí.

Která z vašich zakázek vás významnou měrou posunula vpřed?

Kromě rekonstrukcí domů a budov je naší doménou rekonstrukce a výstavba střech. Za naši nejvýznamnější zakázku považuji kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Sloupu, kde jsme prováděli kompletní rekonstrukci střechy. Posléze byla tato oprava oceněna jako nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje. Za stejnou stavbu jsme získali také první místo v soutěži o nejlépe provedenou střechu od firmy Tondach. Od té doby jsme historických a památkových objektů opravili další desítky.

Na kontě zrealizovaných rekonstrukcí máte i rozhledny…

Realizovali jsme rozhlednu Radošov ve Veselí nad Moravou a také rozhlednu Vyšicko v Mutěnicích. Obě jsou velmi zajímavé stavby s vysokou návštěvností turistů.

Můžete zmínit některé zajímavé zakázky za období posledních dvou-tří let?

Máme za sebou řadu oprav církevních staveb – ať už jde o kostely nebo fary.

Na kostele v Žeravicích chystáme už čtvrtou etapu. Připravujeme druhou etapu oprav kostela v Čejkovicích a v současné době opravujeme střechu na faře v Miloticích. Rekonstrukce a opravy střech jsme prováděli v okolí i na dalších kostelích, například v Ratíškovicích, Vlkoši, Domaníně, Moravském Písku, Otrokovicích, Syrovíně a nebo v Modřicích u Brna.

Zdroj: STAK-D, spol. s r. o.

Co je při práci na těchto historických stavbách z vašeho pohledu nejnáročnější?

Vždycky je to představební příprava a kompletní průzkum. Musíme mít předem vyřešenu většinu problémů, na které je možno při pracích narazit. Pro vlastní stavbu pak máme pečlivě naplánovaný harmonogram a postup prací.

Sídlíte v Domaníně. Nelákalo vás někdy přesídlit někam do většího města?

Nepomýšlel jsem na to, jsem patriot. V devadesátých letech se mi podařilo vykoupit v Domaníně několik pozemků od různých majitelů, které jsem zcelil a položil tak základ pro zázemí firmy. Myslím, že už jsme i na trhu dostatečně známí, tudíž si nás každý snadno najde.

Co vám za ta léta dělá největší radost?

Podařilo se mi, že firma a její značka STAK-D ( zkratka – stavební konstrukce Domanín) získala jméno na trhu. Díky tomu získáváme zakázky po celé republice. V současné době se počet našich zrealizovaných zakázek, týkajících se střech, blíží k číslu 1 100 (počítáno od roku 1998), do toho přitom nepočítám menší zakázky. Je to dobrý výsledek naší dlouhodobé práce a díky ní máme už více než 20 let zakázky například také v hlavním městě Praze. Nasvědčuje to tomu, že se dokážeme ve své práci neustále posouvat s dobou vpřed.

Hodně mi pomohlo i to, že jsem dlouhá léta pracoval jako přednosta regionu v Cechu klempířů, tesařů a pokrývačů a také jako místopředseda hospodářské komory Hodonín, se kterou jsem pracovně objel kus světa. Proto i skrze tuto oblast jsem navázal spolupráci se spoustou firem podobného charakteru po celé republice a vzájemně si můžeme vypomáhat.

Na které novinky vaší firmy byste čtenáře rád upozornil?

Již prvorepublikoví podnikatelé říkali, že je nutné firmu neustále rozvíjet a hledat i nové cesty v podnikání mimo svůj hlavní obor. Proto jsme zhruba před šesti lety začali dělat povrchové úpravy dřevěných palubek, neboť jsme si uvědomovali pracnost ručního natírání. Koupili jsme linku s nízko a vysokotlakovým stříkáním oleji a lazurami na vodním základu. Nyní expedujeme měsíčně cca 1 100 m nabarvených palubek v několika barevných odstínech a rozšířili jsme komodity na srubové obklady nebo fasádní prvky – rombusy. V současné době připravujeme novinku pro letošní rok: povrchové úpravy terasových prken z modřínu nebo borovice.

Myslím, že v tomto oboru v rámci Moravy a možná i České republiky jsme zatím průkopníci. V letošním roce rozbíháme úplně nový obor kovoobrábění díky manželovi mé dcery, který v tomto oboru pracuje. Jeho nadšení a elán mě přesvědčili, že je to obor, který má budoucnost a může se dále zlepšovat. Poslední aktivitou, na které pracujeme posledních pár let ve spolupráci se zahraničním partnerem, je prodej interiérových schodů a zábradlí. Myslím, že v nejbližších letech máme před sebou řadu dalších výzev, které by nám v budoucnu mohly pomoci rozšířit náplň naší firmy.