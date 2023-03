V 90. letech jsme naše zahrádky opouštěli a teď se k pěstování zase hromadně vracíme.

Mrkev Naomi | Foto: MORAVOSEED CZ a.s.

Zájem o pěstování zeleniny a ovoce prošel v posledních 35 letech velkými změnami. Zatímco do 90. let 20. stolení bylo samozřejmé, že se většina obyvatel snažila mít zahrádku nebo políčko, kde by si vypěstovala vlastní vitamíny nebo prodejem výpěstků přispěla do rodinného rozpočtu, s příchodem možností podnikání i široké nabídky v supermarketech jsme zahrádky začali opouštět. Nyní se situace zase obrací a už několikátým rokem roste počet lidí, kteří doslova touží si „něco vypěstovat“.

Zájemců o pěstování a zahradničení tedy přibývá a nezřídka se jedná o zahradnické adepty "zeminou zatím nepolíbené", a tak se občas objeví dotazy na první pohled velmi základní. Například: Co je to karotka? Ale ruku na srdce. Umí na tuto jednoduchou otázku odpovědět každý ostřílený zahradník?

Asi ano. To nejčastější jednoduché rozdělení mrkví většina asi zná:

* raná "karotka" s válcovitým kořenem a tupou (kulatou) špičkou

* pozdní "mrkev" s kónickým a špičatým kořenem

Obecně také platí, že karotky jsou křehké, sladké, šťavnaté, ideální na chroupání. Naproti tomu pozdní mrkve se hodí také na konzervárenské zpracování, mražení i dlouhodobější skladování a, díky dlouhé vegetační době, která jim umožňuje lepší vyzrání, mají také vyšší obsah nutričních látek a sušiny.

Další členění mrkví má však trochu více skupin:

Typ Berlikum má větší, mohutné kořeny, válcovité až mírně kónické, s tupým zakončením. (DARINA, BERLIKA F1)

Typ Flakkee má velmi dlouhé, kónicky zúžené kořeny s širokou plochou hlavou. (TINGA, KLARIS F1 s kořenem dlouhým až 27 cm)

Typ Chantenay má kratší kořen kónického tvaru. (KATRIN, AKAT F1)

Typ Nantes je pěstován nejčastěji – je to typická karotka. (NAOMI, KNOTA F1; speciálním "provedením" nanteského typu je odrůda ARON F1 s krátkým kořenem 10–12 cm)

Typ Parisian má krátký kulatý kořen. (RONDO)

Názvy uvedené v závorkách jsou jména odrůd ze sortimentu MORAVOSEED CZ a.s. Tato šlechtitelská firma se už přes 30 let zabývá šlechtěním nových i udržováním starších odrůd, a také výrobou, zpracováním a prodejem osiv zelenin, bylinek a květin ve známém HOBBY balení. Zákazníkům z řad profesionálních pěstitelů dodává také osiva v PROFI balení a volně vážená osiva.

Zdroj: MORAVOSEED CZ a.s.