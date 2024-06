Starosta Domažlic a kandidát do Senátu Stanislav Antoš /KDU-ČSL/ se v exkluzivním rozhovoru podělil o své názory na rozvoj města, význam Chodských slavností a své politické ambice. Antoš, který má bohaté zkušenosti z komunální politiky, novinařiny i kulturního sektoru, hovořil o klíčových projektech, které se mu podařilo realizovat, a o výzvách, kterým čelí. Jaké jsou jeho plány pro budoucnost a co by chtěl změnit na celostátní úrovni? Poslechněte si v našem podcastu.

Stanislav Antoš. | Video: Antonín Hříbal

„Domažlice jsou mé rodné město. Já jsem v Domažlicích vlastně už šestou generací, takže je mi vskutku domovem. Tím pádem je můj názor je vyloženě subjektivní a citem ovlivněný,“ říká hned v úvodu podcastu s úsměvem Stanislav Antoš, starosta Domažlic a kandidát do Senátu.

Důležitým bodem rozhovoru byl právě národopis Domažlicka, Chodské slavnosti a náležitá hrdost místních obyvatel. Sám starosta je totiž také místní patriot. „Chodsko je skutečně specifické. Je to dané tím, že u nás národopis je skutečně živý. Například některé starší ženy chodí i ve všední den v krojích v těch sousedních obcích. O slavnostech si lidé berou kroje sváteční třeba do kostela nebo na taneční bál. Kroj je společenský oděv, takže si někdo vezme kroj, je na úplně stejné úrovni jako v pánském obleku,“ přibližuje domažlický folklor Antoš a pyšně dodává: „Je to unikátní záležitost, která v Čechách nikde jinde není. Na Moravě ano, tam tento klenot také mají. A potom u nás na Chodsku.“

Hostem podcastu Deníku Ze západu byl starosta Domažlic Stanislav Antoš.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Další podcasty Deníku Ze západu najdte ZDE>>>

A jak by se v případě úspěšné kandidatury chtěl Stanislav Antoš realizovat v senátu? „Myslím, že celý volební okrsek dobře znám. Často jsem jej i díky mým minulým profesím celý procestoval, setkával jsem se s místními lidmi, poslouchal jejich problémy. Je zajímavé, že starosta toho nemůže tolik, co si lidé myslí a může za všechno, co si lidé myslí. Někdy mám trochu pocit, že momentálně jsme jako zastupitelstva a rady v situaci - Musíš a nesmíš. To je třeba jedem z motivů, proč bych chtěl nějakou troškou přispět do mlýna a brzdit ty zákony. Alespoň ne jenom přijímat, ale také i brzdit, když je třeba. Některá nařízení, která opravdu komplikují situaci a byrokracie nás zahlcuje neuvěřitelným způsobem,“ vysvětluje.

Přesto, že Stanislav Antoš sedí v čele domažlického zastupitelstva teprve první volební období, stihlo se toho v tomto městě mnoho. Na otázku, co se podařilo, však odpovídá skrovně: „Já si myslím, že bude asi nejvhodnější, aby to zhodnotila veřejnost a nechali mi ještě alespoň ty dva roky, aby to bylo vidět na celém tom volebním období. Jako příklad uvedu jen, že třeba za chvíli bude zahájená rekonstrukce horské chaty na Čerchově. Připravujeme výstavbu sto dvaceti bytů, kde už budeme zadávat studii, chystáme architektonickou studii na využití areálu bývalé nemocnice, a tak dále…“ vyjmenovává Antoš.

Jak se ve městě chystají na letošní kulaté sedmdesáté Chodské slavnosti? Kdo bohatý kulturní program, který láká tisíce Čechů i zahraničních turistů, vlastně připravuje? A jak by se v případě úspěchu své kandidatury chtěl prát za lidi v senátu? Toto i mnoho dalšího si můžete poslechnout v nejnovějším podcastu.

Zadavatel/Zpracovatel: KDU-ČSL/VLM a.s.