Hledáme nové kolegy - buďte jimi právě vy!

KORADO je dynamická česká společnost s mezinárodním přesahem, která se za více než 50 let své existence vypracovala mezi přední světové výrobce otopných těles. Naše produkty, zahrnující oblíbená desková tělesa RADIK, elegantní trubková tělesa KORALUX, designová tělesa KORATHERM a širokou škálu konvektorů, si získaly důvěru více než 30 milionů zákazníků po celém světě.

Proč pracovat v KORADO?

V KORADO si vážíme našich zaměstnanců a jejich práce. Nabízíme příležitosti pro profesní rozvoj a kariérní růst v inovativním prostředí, kde jsou vaši kolegové odborníci a profesionálové z celého světa. Kromě toho se u nás setkáte s podporou týmového ducha a přátelského prostředí.



Aktuálně hledáme talentované jednotlivce na následující pozice:

Produktový specialista: Hledáme někoho, kdo je nadšený pro technické detaily a má schopnost komunikovat technické informace našim zákazníkům. Budete úzce spolupracovat s naším vývojovým týmem a podílet se na tvorbě a vylepšování našich produktů.



Mechanik - obráběč kovů, soustružník, frézař: Pokud máte zkušenosti s obráběním kovů, soustružením nebo frézováním, hledáme právě vás. Naše moderní výrobní zařízení potřebují šikovné ruce, které zvládnou precizní práci.



Elektromechanik: Pokud jste elektromechanik s chutí pracovat v inovativní společnosti, kde budete mít možnost rozvíjet své dovednosti a podílet se na zajímavých projektech, přidejte se k nám!

Pracovník do výroby: Pokud jste absolvent SOU nebo SŠ ve strojním oboru, případně oboru lakýrník/autolakýrník nebo jste zájemce s praxí v těchto oborech a jste zručný, spolehlivý a flexibilní a máte chuť se dále učit a rozvíjet svou kvalifikaci, pak je tato nabídka přímo pro Vás.

Jsme hrdí na naši historii a těšíme se na budoucnost plnou nových výzev a příležitostí.

Zašlete svůj životopis a motivační dopis na email: hr@korado.cz, staňte se součástí našeho týmu a podílejte se na dalším úspěšném příběhu KORADO!

