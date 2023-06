Star Casino otevřelo novou pobočku v srdci města. Společnost převzala adresu po bývalém provozovateli a přináší své osvědčené zkušenosti ze hry do Plzně. Provoz probíhá plynule bez přerušení a v blízké budoucnosti se navíc hosté mohou těšit na řadu vylepšení díky plánované rekonstrukci.

Ilustrační foto provozovny Star Casino | Foto: Star Casino Group

Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star CasinoZdroj: Star Casino Group„Jsme inovativní společnost, která neustále přichází s novými službami a produkty pro naše zákazníky. A teď přinášíme něco úplně nového do Plzně,” komentuje otevření nové pobočky Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., provozovatel sítě Star Casino.

Star Casino, síť kasin s více než 20letou tradicí, je součástí skupiny Star Casino Group, která se zaměřuje na poskytování kvalitních zážitků z hazardních her. Může se pyšnit sítí 64 poboček po celé České republice, s více než 2 000 herními zařízeními. Zaměstnává více než 500 zkušených zaměstnanců, kteří se starají o pohodlí návštěvníků, jejich bezpečnost, příjemnou atmosféru a především o bezproblémový průběh her.

Hosté se mohou těšit na nové prostory

Převzetí pobočky proběhlo bez přerušení jejího provozu. Ten neovlivní ani plánovaná rozsáhlá rekonstrukce, která zajistí, že prostory budou odpovídat nejvyšším standardům a kvalitě provozoven Star Casino. Investice v řádu milionů korun je jasným signálem, že společnost klade důraz na moderní a atraktivní prostředí pro své klienty. Než ale k realizaci rekonstrukce dojde, mohou se hosté těšit na řadu akcí.

Ilustrační foto provozovny Star CasinoZdroj: Star Casino Group

Nový partner pro město i obyvatele

Star Casino se neomezuje pouze na poskytování zábavy z hazardních her, ale chce se také aktivně zapojovat jako partner města Plzně. Společnost chce být zapojena do místní komunity, podporovat charitativní a společenské akce a podílet se tak i na rozvoji města.

„V našich provozovnách klademe důraz nejen na dodržování požadavků, které jsou na legální provozovatele hazardních her kladeny ze zákona, ale i na kvalitu služeb poskytovaných návštěvníkům našich provozoven. Nezanedbatelnou součástí jsou též dobré vztahy s lidmi, kteří v blízkosti našich provozoven žijí, pracují či jen okolo chodí,“ komentuje Bohůnek ze Star Casino, starcasinogroup.cz.

Jednou z nejvýznamnějších předností Star Casino je důvěryhodnost značky. Společnost garantuje svým klientům stoprocentní kvalitu, čistotu a prvotřídní servis. Díky dlouholeté tradici a pověsti spolehlivého partnera si získala silnou pozici na českém trhu.

Otevření nové pobočky Star Casino v Plzni představuje událost pro milovníky vzrušení ze hry v Plzni. Novou pobočku najdou na adrese nám. Republiky 237, 301 00 Plzeň 3.

Více informací na starcasinoplzen.cz