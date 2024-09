Od 1. září 2024 platí zákaz používání kotlů první a druhé emisní třídy. I když se o tom ví už nějakou dobu, stále se ještě najde mnoho domácností, které spoléhají na staré kotle – za což jim bohužel hrozí nemalá pokuta. V našem článku vám poradíme, jak zjistit, jestli doma náhodou nemáte zakázaný kotel a jestli se vás ještě týká dotace na jeho výměnu.

Za starý kotel vám hrozí vysoká pokuta | Foto: Shutterstock

Zákaz používání kotlů první a druhé emisní třídy vznikl proto, aby se zlepšilo ovzduší, jehož kvalita zásadně ovlivňuje zdraví lidí – problém je prach a rakovinotvorný benzo[a]pyren, které se uvolňují při spalování topného paliva ve starých kotlech. Pokud ještě používáte zakázaný kotel a úřadům vás nahlásí třeba soused, hrozí vám pokuta.

Na stránkách Ministerstva životního prostředí se dočtete, že pokud u vás úředníci odhalí nevyhovující kotel, nebudou vás okamžitě pokutovat. V rámci přestupkového řízení vám sice pokutu můžou dát, ale kontroloři budou nejprve ukládat napomenutí a výzvu k nápravě.

Jak poznáte, že máte zakázaný kotel?

Pokud si nejste jisti, jestli váš kotel spadá do první nebo druhé emisní třídy, můžete to zjistit podle několika parametrů.

Štítek na kotli: Na kotli by měl být umístěný štítek s informacemi o emisní třídě. Pokud na štítku najdete označení „1“ nebo „2“, váš kotel je zakázaný. Rok výroby: Kotle vyrobené před rokem 2000 často spadají do první nebo druhé emisní třídy.

: Kotle vyrobené před rokem 2000 často spadají do první nebo druhé emisní třídy. Protokol o kontrole kotle: Nejlepší informace o kotli nenajdete na štítku, ale v protokolu o jeho kontrole. Podle zákona musí každý kotel projít odbornou kontrolou každé tři roky.

Získáte ještě dotaci na výměnu kotle?

Kotlíkové dotace, které rozdělovaly kraje a byly určené na výměnu starých kotlů, skončí v srpnu 2024. Místo toho ale můžete využít podporu z programu Nová zelená úsporám a pro domácnosti s nižšími příjmy je k dispozici Nová zelená úsporám Light.

Nová zelená úsporám Light myslí na lidi s nižšími příjmyZdroj: Shutterstock

Nová zelená úsporám Light je příležitostí pro nízkopříjmové domácnosti, které staré kotle nestihly vyměnit. Zvýhodněnou pomoc mohou využít starobní důchodci, příjemci invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Nejste si jistí, jak přesně postupovat?

V tom případě se vám vyplatí navštívit veletrh For Arch, který nabízí širokou škálu produktů, informací a poradenství ohledně stavebnictví, vytápění a energetických úspor.

Na veletrhu For Arch vám rádi poradíZdroj: Shutterstock

Na veletrhu For Arch můžete zdarma požádat o poradenství k výměně kotlů a dotací. Oborové portfolio veletrhu FOR ARCH nabídne kromě expozic z oblasti vytápění a fotovoltaiky i další obory. Nebudou chybět ani novinky z odvětví dřevostaveb, elektroniky a zabezpečení, stavebních materiálů, oken, dveří, stínicí techniky či bazénů. „Návštěvníkům nabídneme také bezplatné konzultace s odborníky napříč obory v našich speciálních poradenských centrech. Ta mohou využít během celého konání veletrhu FOR ARCH ve dnech 17. až 21. září v PVA EXPO PRAHA,“ řekla ředitelka veletrhu Kateřina Horáčková.

Veletrh For Arch je proto výbornou příležitostí pro všechny, kteří chtějí získat cenné informace a rady ohledně výměny kotlů a energetických úspor.