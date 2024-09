Víte, že… pokud u vás úředníci odhalí nevyhovující kotel, nebudou vás okamžitě sankcionovat. Nejprve vás napomenou a dají vám výzvu k nápravě. Pokud se to ale rozhodnete ignorovat, tak vám v rámci přestupkového řízení hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč — a to dokonce opakovaně!