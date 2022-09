„Jeseník má obrovský potenciál rozvoje. Je to město s budoucností. Hodně věcí se povedlo zlepšit, ale pořád je na čem pracovat,“ říká starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Starostka Zdeňka Blišťanová. | Foto: Archiv autora

Jak se změnil Jeseník za poslední čtyři roky?

Čtyři roky vypadají jako spousta času, ale při správě města se nějaké dramatické změny za takovou „chvíli“ udělat nedají. Máme ale štěstí, že v Jeseníku žije spousta šikovných lidí, a to se týká i kolegů na radnici. Díky jejich pracovitosti se podařilo rozhýbat řadu projektů a mnoho míst v Jeseníku prokouklo.

Jeseník patří k městům, odkud docházejí mladí lidé nejvíc v regionu. Co s tím chcete udělat?

Postupně se nám daří měnit v Jeseníku podmínky pro život tak, aby město bylo atraktivní pro mladé rodiny s dětmi. Musíme lidem zajistit dostupné bydlení, bezpečnost, kvalitní vzdělávání, služby lékaře a možnost pracovat z Jeseníku. Za uplynulé čtyři roky se nám povedlo v těchto oblastech udělat velký kus práce. Něco je hotové a mnoho projektů je připraveno k realizaci. Když jsme chtěli vyjmenovat ve volebním letáku našeho hnutí Jeseník srdcem, co všechno se za uplynulé čtyři roky povedlo udělat, tak nám vůbec nestačilo místo. Je toho opravdu hodně. Takže jsem optimistka a myslím, že Jeseník se mění v úžasné místo a trend úbytku mladých obyvatel se nám podaří brzy zvrátit.

Starostka Zdeňka Blišťanová.Zdroj: Archiv autora

Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Co je nyní velmi důležité - město je finančně stabilizované, a proto můžeme udělat maximum, abychom obyvatele Jeseníku ochránili před šílenou drahotou. Mám pro lidi jasný vzkaz: Pokud budu ve vedení města, budeme prosazovat zachování městských poplatků v současné výši. Našim občanům ulevíme i slevami, které získají na kartě občana, kterou máme v plánu zavést. V oblasti energií jsme už řešili možnosti, jak se stát co nejvíce energeticky soběstačnými a v budoucnu se snad dokonce podaří elektřinu poskytovat našim občanům. Máme studii umístění solárních panelů na městských budovách, na školách a školkách. Na projektu modernizace kotelny si vyzkoušíme všechny možnosti využití obnovitelných zdrojů - od tepelného čerpadla až po soláry.

Co máte na Jeseníku nejvíc ráda, na co jste hrdá?

Možná to bude znít populisticky, ale odpovím upřímně. Jsem hrdá na naše občany, na Jeseničáky. Když je potřeba, dokáží si navzájem pomoci. Umí vymyslet a zorganizovat spoustu akcí. Ozvou se, když se jim něco nelíbí a umí i pochválit. Skvěle fungují naši aktivní senioři a prostřednictvím studentské rady se do dění ve městě zapojují i studenti. Hodně lidí poslalo návrhy do participativního rozpočtu, to je skvělé!

Kandidátku Jeseník srdcem tvoří tým pracovitých a úspěšných osobností.Zdroj: Archiv autora

Jaké je vaše přání do dalších let?

Moje jediné pracovní přání je, aby se lidem v Jeseníku příjemně žilo. Spousta věcí není fyzicky vidět, ale doufám, že energie, kterou jsme vložili do školství, nastavení fungování úřadu a zlepšování fungování městských organizací se pozitivně projevuje při každodenním životě nás všech.

A co se týká soukromého přání, tak všem přeji pevné zdraví.

Více informací najdou zájemci na webových stránkách Jeseniksrdcem.cz.

Facebookové stránky Jeseník srdcem ZDE.

Zadavatel/Zpracovatel: TOP 09