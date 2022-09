Odpoutat město od zažitých stereotypů a otevřít ho novým příležitostem chce kandidát na primátora Albert Tošovský.

Foto: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Karlovy Vary si zaslouží moderní přístup a maximální využití svého potenciálu. Zaslouží si být zase jednou na špici, být městem, které nejen láká návštěvníky, ale kde se i trvale dobře žije, podniká, prostě kde se lidem daří. Většina místních si uvědomuje podtext našeho motta. A proto jdeme do voleb s pozitivním přístupem a prostě chceme Vary nejlepší ve všem.

Máme vizi o řádné správě veřejného dění a program, který chceme s vaší pomocí realizovat. Naše město je nádherné, to nepochybně. Má ale také značný potenciál, který chceme rozvíjet zejména pro nás, místní občany. A to ve všech čtvrtích města, protože Karlovy Vary nejsou jen centrum a kolonáda. Z vlastní zkušenosti to znám. Dlouho jsem žil v centru a teď jako „Doubák“ si uvědomuji, jak je na Doubí pohlíženo jako na jakousi periférii. A nejinak tomu je i u dalších čtvrtí. Pamatujeme v našem programu samozřejmě také i na všechny hosty a návštěvníky Karlových Varů. Jsme hrdé město, které zasluhuje rovnocenný přístup. Jak uvnitř, tak ve srovnání s jakýmkoliv jiným krajským městem. A za to budeme také bojovat. Nechceme být pouze provinčním městem, ale městem skutečně evropským. Blízkost k našim západním sousedům nám k tomu dává velké šance.

Jak to chceme udělat? Rád bych každému z Vás řekl, že máme velmi konkrétní program shrnutý v 11 klíčových oblastech, které naše město potřebuje – energetiku, podnikání, městské finance, bezpečnost, ekologii, místní rozvoj, sport a kulturu, školství, zdravotnictví a samozřejmě nezapomínáme na sociální oblast. Pro úspěšnou realizaci disponujeme řadou férových, pracovitých a erudovaných lidí, kteří jsou připraveni věnovat našemu městu veškerou svou energii, své zapálení a zkušenosti. Dále nesmíme opomíjet možnost efektivního propojení mezi ministerstvy pod správou Starostů a nezávislých, krajským úřadem a maximálního využití této synergie.

Ze svých dlouholetých zkušeností na manažerských pozicích vím, že úspěch přichází tehdy, pokud máte silnou vizi a cíle a jste na nich ochotni tvrdě pracovat. A přesně tohle Vám nabízím nejen za sebe, ale i za další členy naší kandidátky Starostů a nezávislých v Karlových Varech. Tvrdou, odpovědnou a rozumnou práci ve prospěch našeho města, ve prospěch všech nás, občanů. Ale ta odpovědnost za naši budoucnost leží i na Vás, na Vašich hlasech, na Vašich volbách. Vy rozhodnete o tom, jak moc velkou část našeho programu budeme moci uskutečnit. Vaše hlasy určí reálnou podobu našeho města, jeho budoucnost.

Rád bych Vám poděkoval za případnou podporu a důvěru. Je to pro nás velký závazek.

Volte šťastnou 7.

Zadavatel / zpracovatel: Starostové a nezávislí