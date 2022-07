Zájemci o výměnu nevyhovujícího kotle mohou získat finance na nový nebo tepelné čerpadlo. Moravskoslezský kraj startuje 4. kolo kotlíkových dotací, žádosti opět přijímá elektronicky. Od středy 11. května je přístupný systém pro vyplnění a uložení elektronické žádosti. Jejich ostrý příjem spouští Moravskoslezský kraj, který na nové kotle získal 849 milionů korun, v pondělí 13. června v 10hodin.

Foto: Moravskoslezský kraj

„Výměna starých kotlů je v našem regionu klíčová pro zlepšení kvality ovzduší. Podle průzkumů jsou právě lokální topeniště pro čistotu vzduchu tím největším zlem. Zákaz používání nevyhovujících kotlů měl původně platit od září tohoto roku, tento termín se ale zřejmě posune o dva roky. To by ale nemělo být důvod k tomu, aby lidé s výměnami otáleli. Možná mají úplně poslední příležitost, jak na nový zdroj tepla získat významnou podporu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upozornil, že s ohledem na aktuální mezinárodní dění změnilo Ministerstvo životního prostředí podmínky dotačního programu. Byla navýšena podpora tepelných čerpadel a omezena podpora kondenzačních kotlů na plyn.

Zdroj: Moravskoslezský kraj

Čtvrté kolo kotlíkových dotací je určeno na výměnu starých nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy za ekologické zdroje tepla. „Lidé mohou dotaci využít na nákup tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu, tedy na peletky nebo kusové dřevo. Příspěvek také mohou získat zpětně na plynové kotle, které zakoupili a instalovali od začátku minulého roku do konce letošního dubna,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška. Na tepelné čerpadlo může jeden žadatel spolu s příspěvkem od kraje získat až 187 a půl tisíce korun, spolu s dalším příspěvkem od obcí tak lze teoreticky získat čerpadlo téměř zdarma. Na kotle na biomasu pak stát přispívá 130 tisíc.

Ministerstvo životního prostředí alokovalo pro Moravskoslezský kraj na výměnu kotlů 849 milionů korun. „Tato částka vzešla z počtu předběžných přihlášek, které nám lidé v předchozích měsících nezávazně zasílali. Sešlo se nám jich 5 930, tento počet by měla přislíbená částka dostatečně pokrýt. Můžeme ale předpokládat, že se do ostré výzvy nakonec přihlásí mnohem více zájemců. Rád bych v to i doufal, vždyť v našem regionu se podle odhadů ještě topí ve zhruba 25 tisících nevyhovujících kotlů. Pokud bude zájem o dotaci vyšší, můžeme pak ještě ministerstvo požádat o další peníze. Pokud by v programu prostředky ještě zůstaly, věřím, že by se mohlo vyhovět všem žadatelům,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že počet přijatých žádostí není omezen, lidé se o dotaci mohou hlásit až do 31. srpna 2022.

Zdroj: Moravskoslezský kraj

„Toto kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti s průměrným měsíčním příjmem 14 242 korun na jednoho člena rodiny. Je tam ale řada výjimek, například že domácnosti složené čistě z osob v invalidním důchodu 3. stupně či starobním důchodu své příjmy dokládat nemusí. Kromě peněz od státu získají úspěšní žadatelé také 7500 korun od kraje, kotlíkové dotace spolufinancuje i 102 obcí v Moravskoslezském kraji. Výše obecních či městských příspěvků se pohybuje mezi dvěma a dvaceti tisíci,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Krkoška a doplnil, že domácnosti, které nejsou nízkopříjmové, mají možnost získat do 31. 8. 2022 příspěvek na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám.

Zdroj: Moravskoslezský kraj

Výzvu kotlíkových dotací pro kraje vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR na konci letošního února. Záhy se přihlásil také Moravskoslezský kraj, ministerstvo jeho projekt schválilo 2. května. Dotační program byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen 11. května, kdy byla na webu kraje zpřístupněna k vyplnění a uložení elektronická žádost. Příjem žádostí bude spuštěn ve středu 13. 6. od 10:00, žádosti budou přijímány do konce srpna letošního roku. Na realizaci výměny mají žadatelé až 2 roky od uzavření dotační smlouvy.