Před začátkem letních dnů jsme se s paní ředitelkou Mgr. Bc. Janou Tomšů sešli nad krátkým zamyšlením, proč do následné péče typu LDN mají problém obsadit profesní místo lékaře. A právě v době dovolených, kdy si všichni chceme odpočinout a nabrat nové síly na další činnost, chybějící neobsazené místo lékaře dělá problémy.

Ptala jsem se tedy proč toto místo neobsadí a zda je velký problém do LDN lékaře sehnat?

Obsadit volné místo lékaře je obecně velký problém ve všech zdravotnických zařízeních v celé ČR. Ale nevím, z jakého důvodu lékaře nemohu sehnat já? Většina lékařů, které jsem oslovila, mi řekla, že jsou ještě příliš mladí, že až ve vyšším věku chtějí možná změnit svou profesní kariéru. Na druhé straně lékaři, kteří odešli na důchodový odpočinek, ti již nechtějí pracovat, jsou unaveni a chtějí si konečně užít rodinný život a své koníčky, na které dosud neměli čas.

Kdo tedy může k vám nastoupit jako lékař, může to být lékař hned po promoci?

Mladý lékař po promoci k nám na oddělení LDN může nastoupit až v atestační přípravě, po absolvování interního kmene. Naše zařízení potřebuje již hotového atestovaného lékaře, který může samostatně pracovat po své linii a bude moci sloužit i pohotovostní služby na pracovišti.

Jakou atestaci musí mít lékař, který by mohl u vás pracovat?

Jak jsem již uvedla, do zařízení našeho typu patří nejlépe lékař s atestací vnitřního lékařství, neurologické, plicní, kardiologické, infekční, onkologické zaměření a všeobecné lékařství. Chirurgické obory také neodmítáme, ale interní zaměření je vhodnější. Atestace z geriatrie je také vítána, určitě každý lékař bude v našem kolektivu vítán.

Z vašeho vyprávění mám pocit, že jsou lékaři odmítaví vůči LDN z nějakých konkrétních důvodů, znáte tyto důvody?

Hodně jsem o tomto problému přemýšlela a myslím si, že se mladí lékaři následné péče bojí, mají obavy, že v zařízeních LDN jen umírají lidé, že jsou v LDN pouze pacienti, kterým již není pomoci. Ale to se opravdu moc mýlí, do zařízení LDN jsou hospitalizovaní pacienti jak vysokého, tak i nízkého věku. U nás byli pacienti narozeni v osmdesátých letech. Ano, pacienti k nám nepřicházejí s obyčejnou rýmou, nachlazením, přicházejí k nám s chronickými problémy, které je také potřeba léčit, diagnostikovat. Přirovnala bych naše oddělení k internímu, jen bez akutních příjmů a zákroků. Určitě by zde žádný lékař neustrnul na nějaké pozici, odkud není další cesta výš. Naopak, musíte získávat zkušenosti z chirurgie, řešíte převazy, mnohdy velmi rozsáhlých defektů, řešíte gynekologickou problematiku, mnohokrát kožní problémy musíte nejen diagnostikovat, ale i léčit, i když vaše odbornost je jiná. Ale bez lékařů na LDN budou jinak plná oddělení nemocnic a nebudou se moci přijímat lidé na akutní lůžka. Následná péče je neustále více a více potřebná.

Nechcete paní ředitelko dát na Vás kontakt, kdyby se náhodou nějaký lékař, jak Vy říkáte, statečný lékař, objevil?

Určitě ano, budu ráda. V LDN se musí hodně pracovat, ale jsme dobrý tým, odvádíme poctivou práci a myslím si, že takový lékař by sem k nám určitě patřil. Proto budu ráda, když mi zavolá.

Můj telefonní kontakt je: Mgr. Bc. Tomšů Jana – 724 793 298.



Děkuji za velice praktický rozhovor a věříme, že se nějaký lékař, který by chtěl pracovat v dobrém kolektivu, ozve.





