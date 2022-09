Na ředitele/ředitelku Základní školy v Mozartově ulici v Jablonci nad Nisou – Mšeně.

ilustrační foto | Foto: Město Jablonec nad Nisou/archiv

přijmeme:

Ředitele/ředitelku Základní školy

v Mozartově ulici v Jablonci nad Nisou – Mšeně.

Nástup: 1. 2. 2023, popř. dle dohody

Předpoklady:

plnění podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb.

odborná kvalifikace

občanská a morální bezúhonnost

plná způsobilost zdravotní i k právním úkonům

znalost českého jazyka

Požadavky:

znalost řízení školství a příslušných právních předpisů

minimálně čtyřletá pedagogická praxe v posledních 10 letech

organizační, řídící a komunikační schopnosti

zkušenost s řízením kolektivu výhodou

K přihlášce přiložte (vzory ke stažení na www.mestojablonec.cz):

úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (při odborné kvalifikaci v jiném než českém jazyce je nutná úředně ověřená kopie dokladu o zkoušce z ČJ)

doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení

strukturovaný životopis

lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce, ne starší než 2 měsíce

nástin koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4) včetně čestného prohlášení o autorství

výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům

Přihlášku doručte na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení školství – Mgr. Zdeňka Květová, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo odevzdejte osobně na podatelně jablonecké radnice v obálce označené KONKURZ ZŠ JABLONEC NAD NISOU - MŠENO, MOZARTOVA 24 – NEOTVÍRAT, a to nejpozději do středy 26. října 2022 do 12 hodin. Přijaté budou pouze přihlášky s kompletní přílohou (životopis, čestné prohlášení, písemný souhlas a koncepce rozvoje školy), vše s podpisem.

Informace: 483 357 270 (Mgr. Květová), 483 357 322 (Mgr. Rýžaková).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou/archiv