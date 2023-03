Materiál na nový plot už jste vybrali? Že ne? Máme dobrou zprávu, čeká vás opravdu obrovské množství možností.

WPC plotovky | Foto: Ploty Dobrý

Klasické čtyřhranné zaplétané pletivo.

Svařované pletivo vhodné pro pozemky, které hlídají pejsci.

Plotové panely pro oplocení zahrad rodinných domů, firemních areálů nebo hřišť.

Betonové ploty přinášející maximální soukromí.

WPC plotovky hodící se ke stavbám v klasickém stylu.

Gabiony – drátěné koše vyplňované kamením.

Brána a branka pro vjezd vozidel a vstup osob na pozemky.

Vybráno máte a už přemýšlíte o stavbě plotu? Nenechte se překvapit a připravte se na ni. Základem úspěšné práce je správně zvolený materiál a hlavně množství. Všechny ty příchytky, dráty, ráčny, kleště a další komponenty dokážou pořádně zamotat hlavu.

Doporučujeme proto volbu materiálu konzultovat s odborníky a nechat si sestavit cenovou nabídku na míru. Ploty Dobrý nabízejí tuto službu

ZDARMA a NEZÁVAZNĚ.

Jdeme na samotnou stavbu oplocení! Každý druh plotu si žádá speciální postup. Všechny potřebné návody (i videonávody) najdete na www.plotydobry.cz. Co takhle ale zhlédnout stavbu plotu naživo? I to jde! Zúčastněte se jedné z Ukázek stavby plotů.



Ty proběhnou od 9 do 16 hodin:

· 18.3. v Praze-Běchovicích

· 25.3. v Plzni na Rokycanské

Společně se podíváme na:

Rozměření pozemku a roztečí sloupků.

Betonování sloupků.

Natažení pletiv i stínící tkaniny.

Jak na plotové panely nebo podhrabové desky.

Montáž brány a branky.

Sestavení a plnění gabionů.

Stavbu betonového plotu.

Ukázka stavby plotů je již tradiční a oblíbenou akcí firmy Ploty Dobrý, na které máte možnost dozvědět se spoustu užitečných informací. Nechybí ani výborný guláš nebo káva jako občerstvení pro účastníky. To i celá akce je zcela ZDARMA.

Více informací a registraci na akci najdete zde:

https://www.levne-pletivo.cz/den-otevrenych-dveri-a-ukazka-stavby-plotu/